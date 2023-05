Weilheim: Unbekannte legen in der Nacht zwei Brände mitten in der Stadt

Von: Magnus Reitinger

Insgesamt fünf große Papiermüllcontainer brannten in der Nacht auf Samstag in einem Innenhof an der Bahnhofsallee in Weilheim. © Feuerwehr Weilheim

Sie hätten schlimm enden können, die beiden Brände, die Weilheims Feuerwehr in der Nacht auf Samstag löschen musste. Unbekannte hatten einmal Bauschutt, einmal Papiercontainer angezündet.

Weilheim – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht auf vergangenen Samstag zwei Brände mitten in Weilheim gelegt. Diese wurden glücklicherweise so früh entdeckt, dass sie glimpflich ausgingen. Das erste Feuer wurde um 2.15 Uhr in der Angerkapellenstraße gemeldet, wo laut Polizei Bauschutt entzündet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Weilheim löschte den Brand mit etwa zehn Einsatzkräften ab.

Bauschutt haben Unbekannte Samstagnacht an der Angerkapellenstraße in Weilheim angezündet – wo die Feuerwehr gerade noch einen Übergriff aufs angrenzende Gebäude verhindern konnte. © Feuerwehr Weilheim

Übergriff der Flammen aufs Gebäude konnte gerade noch verhindert werden

Weil die Dämmung am angrenzenden, laut Feuerwehr aktuell von zwei Personen bewohnten Haus durch den Brand bereits in Mitleidenschaft geraten war, musste diese im Erdgeschoss geöffnet und kontrolliert werden. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. „Der Übergriff auf den Brettermantel im Obergeschoss konnte gerade noch verhindert werden“, berichtet Weilheims Feuerwehr-Kommandant Stefan Herbst von dem nächtlichen Einsatz: „Dies hätte sicherlich weitreichende Folgen gehabt.“

Durch die Hitzestrahlung rissen Fensterscheiben

Um 2.53 Uhr wurde ein weiterer Brand in der Bahnhofsallee in Weilheim gemeldet – wo laut Herbst insgesamt fünf große Altpapiercontainer Feuer fingen: „Die Hitzestrahlung war so hoch, dass bereits einige Fensterscheiben gerissen waren“, so der Feuerwehr-Kommandant. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei in diesem Fall auf rund 2500 Euro. Mit 15 Einsatzkräften löschte die Weilheimer Wehr den Brand ab und verhinderte ein Ausbreiten.

„Mit Hilfe von 2-C-Rohren unter Atemschutz konnte der Brand schnell bekämpft werden“, erläutert Kommandant Herbst: „Ein Übergriff, abgesehen von einigen Büschen, auf die umliegenden Mehrfamilienhäuser konnte verhindert werden.“ Die Feuerwehr habe hier durch den vorherigen Einsatz „den notwendigen Zeitvorteil von wenigen Minuten“ gehabt, so Herbst weiter - „da wir direkt von der ersten Einsatzstelle aus anfahren konnten“.

Polizei Weilheim hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Weilheim bittet nun in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. Wer dazu etwas mitzuteilen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0881/6400 melden.