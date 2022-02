Naturschützer bremsen Solarpark-Pläne aus

Von: Magnus Reitinger

Um diese Fläche geht es: Östlich der Bahnlinie zwischen Unterhausen und Wielenbach planen die Stadtwerke ihren „Solarpark“, vis à vis einer bereits bestehenden privaten Anlage. © Stadtwerke Weilheim

Das Solarfeld-Projekt der Stadtwerke bei Unterhausen gerät ins Stocken. Denn laut einem Gutachten, das der Bund Naturschutz vorlegte, hat die Wiese teils Biotop-Qualität. Die Einwände stießen Weilheims Bauausschuss sauer auf – doch das Projekt ist erst mal aufgeschoben.

Weilheim – Rund 1500 Photovoltaik-Module wollen die Stadtwerke auf einer Wiese an den Gleisen zwischen Unterhausen und Wielenbach errichten und so Strom für 200 Haushalte erzeugen. Doch das auserkorene Feld sei der falsche Standort, warnt nun die Kreisgruppe Weilheim-Schongau im Bund Naturschutz (BN): „Aufgrund von Mitteilungen mehrerer besorgter Bürger“ habe man diese Wiese vegetationskundlich untersuchen lassen. Und der Befund sei klar: „Trotz erschwerter Kartierungsbedingungen im Winter konnte unser Gutachter wegen des derzeit nicht gemähten Wiesenbestandes auf über der Hälfte der Fläche gesetzlich geschützte Biotope feststellen“, schreibt der BN in seiner Stellungnahme zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Weilheim-Unterhausen 3“.

Genügend geeignete Flächen in der Nähe

Die Untersuchung müsse „während der nächsten Vegetationsperiode nochmals fachlich wiederholt und bestätigt werden“, fordern die Naturschützer – „am besten durch die gerade amtlich beauftragte Biotopkartierung“. Zwar begrüße man ausdrücklich die Entscheidung der Stadt, weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu errichten, betonen Helmut Hermann und Thomas Vijverberg vom BN. „Hierbei sollten jedoch nicht gesetzlich geschützte Biotope vernichtet werden. Im näheren Umfeld der geplanten Anlage gibt es genügend Flächen, auf denen die geplante PV-Anlage realisiert werden könnte.“

Stadt ist überrascht

Für die Stadt Weilheim kamen diese Einsprüche überraschend. Denn die Naturschutzbehörde des Landratsamtes hatte „zunächst keine Einwände, wie Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, diese Woche im Bauausschuss des Stadtrates erklärte. Auch die Kreisbehörde sehe nun aber, „dass es sich um eine wertvolle Fläche handeln könnte“, weshalb Stork riet, „das Ganze zurückzustellen und es im Frühjahr genau anzuschauen“. Erst dann sei „eine ordentliche Abwägung“ der Stellungnahmen zum Bebauungsplan möglich – was eigentlich schon in der Februar-Sitzung erfolgen sollte.

Bürgermeister: „Mir gefällt das auch nicht“

„Mir gefällt das Ganze auch nicht“, sagte Bürgermeister Markus Loth (BfW), „aber es bleibt nur Rückstellung und Abklärung“. Sonst würde das Projekt womöglich vom Landratsamt kassiert. So entschied der Bauausschuss mit großer Mehrheit, die nächsten Verfahrensschritte zu vertagen.

SPD-Stadtrat ist wütend

Dagegen stimmte nur Horst Martin. „Wir sollten die Energiewende forcieren und hier nichts mehr zurückstellen“, forderte der SPD-Vertreter: „Ich habe das Gefühl, hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.“ Als Mitglied des BN sei er „entsetzt“ über dessen Stellungnahme, so Martin weiter: „Ich muss überlegen, ob ich weiter Mitglied bleibe, wenn mit meinen Beiträgen solche Gutachten finanziert werden.“

Amtliche Biotopkartierung soll abgewartet werden

„Absolut unhaltbar“ nannte auch Rupert Pentenrieder (BfW), der Grünreferent des Stadtrates, die Einwände der Naturschützer: Es handle sich um „eine saure Wiese, typisch für landwirtschaftliche Nutzung, das hat nichts mit einem Biotop zu tun“. Keineswegs würden Flora und Fauna durch die PV-Anlage beeinträchtigt. Doch für Gutachter Burkhard Quinger, Diplombiologe aus Herrsching, ist die Einstufung als „artenschützerisch geringwertiges Intensivgrünland“ eine „grobe Fehleinordnung“. Auf den fraglichen Flurstücken seien „hochwertige standortheimische Artenreiche Mähwiesen“ vorhanden, die Schutz genießen. Somit sei die vorgelegte Planung „nicht genehmigungsfähig“. Vor weiteren Entscheidungen gelte es „die amtliche Biotopkartierung abzuwarten, die im Mai/Juni dieses Jahres stattfinden wird“.

Dass diese Einwände „die Energiewende konterkarieren“, störte auch Grünen-Vertreter Alfred Honisch. Doch es gehe um eine Schutzgüterabwägung, nun sei ein „unabhängiges Gutachten“ gefragt. Klaus Gast (CSU) sieht ein paar Monate Verzögerung dafür als „nicht problematisch“. Und Gerd Ratter (ÖDP) betonte im Bauausschuss: Nicht der Bund Naturschutz sei daran schuld, „sondern die mangelnde Vorprüfung“. Keinesfalls dürfe man hier „verschiedene ökologische Interessen gegeneinander ausspielen“.