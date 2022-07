Weilheim: Grüne wollen ganz andere Verkehrslösung für Admiral-Hipper-Straße

Von: Magnus Reitinger

Die Baustelle am Weilheimer Rathaus sorgt für eine Straßenverengung, die gut ein Jahr bestehen soll. Deshalb dürfen Radfahrer derzeit nicht mehr in die Admiral-Hipper-Straße einfahren. © Gronau

Die Zufahrt für Radfahrer von der B2 soll sofort wieder geöffnet werden - und die Ausfahrt für den Kfz-Verkehr dafür gesperrt werden: Das fordern Weilheims Grüne für die Admiral-Hipper-Straße.

Weilheim – Die Grünen-Fraktion im Weilheimer Stadtrat fordert eine sofortige Änderung der Verkehrsführung in der Admiral-Hipper-Straße: Radfahrern solle unverzüglich wieder die Zufahrt in diese Straße, von der B2 kommend, ermöglicht werden. Wegen der baustellenbedingten Engstelle solle „zusätzlich die Admiral-Hipper-Straße für den Kfz-Verkehr ab dem Ende der Parkplätze bei der Firma Boneberger gesperrt werden“. Stattdessen gelte es den Bereich zwischen der Einmündung Hofstraße und diesen Parkplätzen „im Zweirichtungsverkehr“ zu führen. „Diese Sperrung war bereits bei der kürzlich erfolgten Sanierung der B2 in Kraft und hat sich sehr bewährt“, schreiben die Grünen in ihrem Dringlichkeitsantrag, der am Donnerstag, 28. Juli, im Stadtrat diskutiert werden soll.

Forderung der Grünen: Regeln wie während der B2-Sanierung

Grund des Antrags: Vor drei Wochen hob die Stadt vorerst die seit gut drei Jahren geltende Regelung auf, dass in der Admiral-Hipper-Straße gegen die Einbahnrichtung geradelt werden darf (wir berichteten). Denn wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Rathaus, für die mittlerweile ein Kran aufgestellt wurde, ist diese Straße nun verengt – für ungefähr ein Jahr, wie es seitens der Stadtverwaltung hieß. So lange dürfen Radler nach aktuellem Stand nicht von der Oberen Stadt oder der B2 in die Hipper-Straße einfahren.

Diese Lösung kritisieren die Grünen jedoch. Die Möglichkeit, die Admiral-Hipper-Straße in Ost-West-Richtung befahren zu können, sei wesentlich für die „Sicherheit und Durchgängigkeit des Radverkehrs auf einer der Hauptrouten durch das Weilheimer Zentrum“, schreiben Fraktionssprecher Manuel Neulinger und seine Stellvertreterin Brigitte Gronau. Durch die aktuelle Änderung gebe es „vermehrt gefährliche Situationen, da Radfahrende, die von der Oberen Stadt kommen, entweder auf den Gehweg ausweichen oder dennoch in die Admiral-Hipper-Straße einfahren“.

Sackgassen-Regelung würde auch Lärm von Auto-Posern unterbinden

Mit der Annahme ihres Antrags könne der Stadtrat „ein wichtiges Signal für die Sicherheit der Radfahrer und für eine CO2-Reduktion setzen“, betonen die Grünen. Die Sperrung für den Kfz-Verkehr zwischen Boneberger und Rathaus-Ampel habe während der B2-Sanierung „auch bei Anwohnern und Ladenbetreibern zu positiver Resonanz“ geführt: „Es wurde begrüßt, dass der Lärm von so genannten Auto-Posern durch diese Sackgassen-Regelung unterbunden wird. Für unbedingt notwendige Autofahrten stehen nach wie vor alle Parkplätze zur Verfügung. Der ,neue’ Gegenverkehr war während der Bauphase an der B2 kein Problem, da insgesamt weniger Autos in die Admiral-Hipper-Straße einfuhren.“

Die öffentliche Sitzung des Weilheimer Stadtrates beginnt am Donnerstag, 28. Juli, um 18.30 Uhr im Zugspitzsaal des Landratsamtes an der Stainhartstraße 7. Info: www.weilheim.de