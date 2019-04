Verkehrschaos in Weilheim: Autoschlangen rund um den Unteren Graben

Seit Montagmorgen geht es in der Weilheimer Innenstadt chaotisch zu. Grund ist die Sperrung einer Fahrspur am Unteren Graben. Die Polizei hat deshalb eine große Bitte.

Weilheim – Gute Nerven und viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit in der Weilheimer Innenstadt. Wie bereits in der Wochenendausgabe der Heimatzeitung angekündigt, werden seit Montagmorgen Straßenbauarbeiten an mehreren Stellen des Unteren Grabens durchgeführt. Die Fahrspur Richtung Süden ist komplett gesperrt.

Bereits am Montagvormittag bildeten sich in alle Richtungen lange Staus. Der Verkehr an den ausgeschilderten Umleitungsstrecken – von der Münchener Straße über den Mittleren Graben zur B 2 sowie von Straßen, die an den Unteren Graben grenzen, kam immer wieder zum Erliegen.

Leiter der Verkehrsbehörde: Sperrung der Strecke geht nicht ohne Probleme

Gerhard Bäck, Leiter der örtlichen Verkehrsbehörde der Stadt Weilheim, hat mit dem Verkehrschaos gerechnet. Verhindern können, habe man es nicht. „Das ist eine Hauptverkehrsstrecke, die wir hier sperren“, sagt er, „das geht leider nicht ohne Probleme.“

Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, habe man die Sperrung in der Ferienzeit vorgenommen. Bis zum kommenden Donnerstag, 18. April, werden nun gleich mehrere Arbeiten erledigt. So erfolgt der Austausch zweier Wasserschieber, die Verlegung von Breitbandkabel und Straßenreparaturarbeiten in einem Aufwasch. „Wir hoffen, dass am Donnerstagnachmittag alles fertig ist“, sagt er. Die Polizei Weilheim bittet Ortskundige, den gesperrten Bereich bis dahin großräumig zu umfahren.

nema

