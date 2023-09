Nach heftigen Unwetterschäden: Hilfe aus Weilheim fürs Kloster Benediktbeuern - auf zauberhafte Art

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Auch sie zaubern bei den beiden Benefiz-Galas in Weilheim: Andi und Bene von „Enjoy Magic“ in Penzberg. © Veranstalter

Gleich fünf Zauberkünstler bereiten zwei außergewöhnliche Galas im Weilheimer Zaubertheater Verschmittst - und spenden die Einnahmen komplett an eine wichtige Einrichtung in Benediktbeuern, die durch das Unwetter zerstört wurde.

Weilheim – Es werden zwei zauberhafte Abende, so viel steht jetzt schon fest. Und das Beste daran: Sie dienen auch noch einem guten Zweck. Gleich fünf Zauberkünstler treten am 15./16. September bei zwei Benefiz-Galas im Zaubertheater Verschmittst mitten in der Weilheimer Altstadt, auf. Dabei werden die Eintrittsgelder zu 100 Prozent an das Zentrum für Umwelt und Kultur im Kloster Benediktbeuern gespendet, dessen Räumlichkeiten durch das Unwetter am 26. August immense Schäden erlitten haben.

Die Verschmittst-Künstler waren schon als Schüler im Kloster Benediktbeuern

„Einer unserer Mitarbeiter ist dort in leitender Position tätig“, erklärt Yvonne Schmitt, die das „Verschmittst“ zusammen mit ihrem Ehemann Stefan betreibt. „Als wir von seinem allgemeinen Spendenaufruf lasen, war für uns sofort klar, dass wir dies unterstützen wollen.“ Auch die Schmitts selber waren einst als Schüler schon Gäste in den Jugend-Einrichtungen des Klosters Benediktbeuern. Nach den Zerstörungen wollen sie nun einen Beitrag zum Wiederaufbau der dortigen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung leisten.

Yvonne & Stefan Schmitt wollen mit zwei außergewöhnlichen magischen Abenden zum Wiederaufbau des Zentrums für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern beitragen. © Verschmittst

Auch einige Magierkollegen waren sofort Feuer und Flamme für die Idee einer Benefiz-Gala. So sind nächstes Wochenende nun nicht nur die Lokalmatadore Stefan und Yvonne Schmitt in dem außergewöhnlichen Zaubertheater zu erleben, zu dem auch eine stilvolle Bar und Lounge gehört. Fest zugesagt haben für die Galas außerdem bereits der Weilheimer Zauberkünstler Tom Kratz (bekannt auch als Initiator des hiesigen „Straßen! Zauber! Festival!“), Bene und Andi von „Enjoy Magic“ (Penzberg) sowie Björn Koalik von „Magietheater“ (Bad Tölz).

Lesen Sie auch: Wer Weilheim grüner macht, kann bis zu 1000 Euro bekommen

„Wir werden ein facettenreiches Programm aus den verschiedensten Sparten der Zauberkunst zusammenstellen“, verspricht Yvonne Schmitt: „Die Gäste dürfen sich auf einen sehr unterhaltsamen, magischen Abend freuen.“ Die Benefiz-Shows am Freitag, 15. September, und Samstag, 16. September, dauern jeweils 90 Minuten zuzüglich 30 Minuten Pause. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr.

Eintrittskarten

für die Benefiz-Galas (ab 28 Euro) gibt es online unter www.verschmittst.de. Nähere Informationen auch unter Telefon 0881/39909064.