Vorfreude auf die Französische Woche

Weilheim feiert ab 29. Juni

Von Boris Forstner schließen

Endlich: Nach drei langen Jahren Pause findet wieder die Französische Woche in Weilheim statt. Geplant ist vom 29. Juni bis 2. Juli das bewährte Konzept – für die Gäste soll es sich möglichst so anfühlen, als hätte es die Corona-Unterbrechung nicht gegeben.

Weilheim – Groß war die Enttäuschung, als vergangenes Frühjahr klar wurde, dass es nichts wird mit der 33. Auflage des traditionellen Fests. Die gebeutelten Wirte hatten unter anderem mit Personalproblemen und exorbitanten Preissteigerungen zu kämpfen und mussten erst schauen, dass sie ihr Geschäfte wieder zum Laufen bringen, als sich um die aufwändige Organisation der Französischen Woche zu kümmern.

Ein alter Hase hilft bei der Stadt mit aus

Doch ihr Versprechen aus dem Vorjahr – „2023 findet die Französische Woche wieder statt“ – haben die Wirte gehalten. „Bereits im November haben wir uns mit der Stadt zusammengesetzt und uns grundsätzlich auf die Durchführung geeinigt“, sagten die Wirtesprecher Florian Instinsky und Davide Carbone. Seitdem sind nicht nur die Wirtsleute, sondern auch die Stadt eifrig am Planen. Denn für Olaf Wiesner vom Veranstaltungsbüro ist die Organisation Neuland – er war bei der bisher letzten Ausrichtung 2019 noch nicht im Amt. Als Teilzeit-Unterstützung hat er aber einen alten Hasen dabei: Hans Stibich hilft sieben Stunden pro Woche aus und ist mit seiner Erfahrung wichtig.

Bewährte Teilnehmer - und ein Koch aus Frankreich

„Grundsätzlich soll sich so wenig wie möglich ändern“, sagt Wiesner. Das heißt, die Aufteilung der Stände wird weitgehend so sein wie gewohnt. Instinsky und Carbone sind froh, dass alle bewährten Teilnehmer – neben ihnen noch Norbert Vidal, „Marmita’s“, der Gasthof Eibenwald und „Clement Chocokult“ – wieder an Bord sind. Dazu kommt noch ein Koch aus Frankreich an einem Französischen Stand – „das freut uns total“, sagt Instinsky. Wie üblich, gibt es überdies auch zwei Stände aus der Partnerstadt Narbonne, die ihre heimischen Produkte anbieten.

Wirte versprechen ein Fest für die Familie

Für die Wirte war es nicht einfach, die eingerosteten Mechanismen und verstaubten Kontakte wieder ins Laufen zu bringen. „Das ging los mit der Frage, ob es den Sicherheitsdienst noch gibt, bis zum Gläser-Lieferanten“, sagt Carbone. Letzterer habe nämlich seine Preise verdreifacht. „Zum Glück haben wir eine günstigere Alternativlösung gefunden“, so Instinsky. Und Carbone verspricht, dass die Französische Woche trotz aller Preissteigerungen weiter ein Fest für die Familie ist.

Ein neuer Service für den Überblick

Das gilt natürlich besonders für den Familientag, bei dem es am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr teils verbilligte Preise gibt. Ausschankschluss ist am Donnerstag um 23 Uhr, Freitag und Samstag um 23.30 Uhr und Sonntag um 21 Uhr. Freitagmittag soll der französische Koch exklusiv ein Mittagessen anbieten dürfen, falls er will. „Der kommt extra aus Frankreich, für den muss es sich ja auch lohnen“, sagt Carbone. Eine Neuerung soll eine Überblickskarte sein, die man sich per QR-Code aufs Handy lesen kann und einem anzeigt, welcher Stand was anbietet.

Fürs Rahmenprogramm ist jetzt die Stadt zuständig

Kleine Änderungen gibt es bei der Organisation: Fürs Rahmenprogramm ist ab sofort die Stadt zuständig, organisatorisch wie finanziell (bisher wurden die Kosten laut Wiesner geteilt). „Die Stadt ist der Chef. Wir mussten sowieso immer alles absprechen, deshalb macht es Sinn, dass die das gleich selbst in die Hand nimmt“, sagt Instinsky. Laut Wiesner wird den Auftakt am Donnerstagabend die Stadtkapelle musikalisch begleiten, am Freitag und Sonntag sorgt ein französischer Künstler für Unterhaltung, an seinem freien Samstag übernimmt am Samstagnachmittag die Big Band und für den Abend wird noch ein Programm gesucht.

Einen zusätzlichen fünften Tag, wie es ihn 2019 erstmals gab und wie er auch für 2020 vorgesehen worden wäre, wird es dieses Jahr nicht geben – das wollte die Stadt aus organisatorischen und logistischen Gründen nicht, so Instinsky. Den Wirten ist es egal: „Wir freuen uns total auf das Fest“, sagen sie.