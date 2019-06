Vortrag bei Weilheimer Glaubensfragen: Palliativarbeit ist nicht nur Schmerzlinderung

Mit viel Einfühlungsvermögen berichtete Schwester Ulla Mariam Hoffmann über ihre 15-jährige Arbeit als Oberärztin der Palliativstation am Benediktus-Krankenhaus.

Weilheim – „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ – mit diesen letzten Worten von Jesus am Ende seines Leidensweges, betitelte Hoffmann ihren Vortrag zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Ist ER (noch) da? Auf Spurensuche“. Viele Patienten, die am Ende ihres Lebens stehen, würden sich diese Frage stellen, so die Ordensschwester: Hat Gott mich verlassen? Die letzten Worte Jesu könnten aber auch ein Trost sein, denn Gott könne trotzdem da sein, so Hoffmann.

Das Wichtigste im Umgang mit Sterbenden sei, deren Leid nicht zu negieren. Die Patienten sollten ihre Gefühle äußern dürfen. Jeder habe individuelle Ängste, Sorgen und auch Schmerzen. „Der Schmerz ist so vielschichtig“, sagte Hoffmann. Der Schmerz könne sich aus körperlichen und seelischen Beschwerden zusammensetzen. Das herauszufinden, sei die Aufgabe der Palliativmediziner und der vielen ehrenamtlichen Helfer, sagte Hoffmann. Sie betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes. Denn: „Das Sterben betrifft uns alle.“

Komplexe Arbeit in der Palliativmedizin - Kommunikation ist wichtig

Klar strukturiert ging die Ordensschwester auf die komplexe Arbeit in der Palliativmedizin ein. Es gehe nicht nur die Schmerzlinderung für die einzelnen Patienten, die im Vordergrund stehe. Hoffmann hob wiederum die Bedeutung der Kommunikation hervor. „Not braucht die Anerkennung der Not.“ Mit sehr berührenden Beispielen einzelner Palliativpatienten verdeutlichte die Ordensschwester die Botschaft ihres Vortrags.

Leid sei universell, in allen Kulturen. „Leid erkennen, motiviert die Menschen zum Handeln“, sagte Hoffmann. Mitgefühl oder Barmherzigkeit seien Gefühle, die jede Sprachbarriere überwinden. Die Frage eines Zuhörers, ob nur Patienten bestimmter Konfession in der Palliativstation aufgenommen werden, verneinte Hoffmann. „Egal ob Christ, Moslem, Hindu oder was auch immer, zu uns kann jeder kommen“, erklärte sie. Es befinden sich nicht nur Tumorerkrankte unter den Patienten, sondern auch Menschen mit MS, fortgeschrittener Demenz, Parkinson oder Aids. Jeder wird individuell behandelt und versorgt. Eine große Herausforderung sei es, herauszufinden, was dem einzelnen Patienten wichtig ist, was ihn bedrückt, so Hoffmann.

Von Regina Wahl-Geiger

