Happy End für Waldkindergarten in Weilheim: 17 Kinder können weiterhin betreut werden

Von: Boris Forstner

Bereit zum Abtransport: Noch am gestrigen Dienstag sollte der Bauwagen an den neuen Standort gebracht werden. © bo

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem Alternativstandort für den neuen Weilheimer Waldkindergarten gefunden: Bereits am heutigen Mittwoch kann der Betrieb am neuen Platz starten.

Weilheim – Einen schwierigen Start hat der neue Waldkindergarten des Vereins „Natürlich – Natur begreifen“ seit September hinter sich. Erst stellte sich spät heraus, dass der Standort nahe Deutenhausen im Wasserschutzgebiet liegt und nur unter strengen Auflagen bis Ende Februar genutzt werden durfte. Und als ein Alternativstandort bei Familie Doll auf dem Marnbacher Wieshof gefunden war, funkten Anwohner dazwischen und machten so viel Druck, dass auch dieser Standort ausfiel. Das war der Stand Anfang Februar und die Verzweiflung groß.

Waldkindergarten Weilheim: Zahlreiche Standortvorschläge trudelten ein

Doch in einem Kraftakt haben es der Verein und die Stadt geschafft, dass die 17 Kinder nicht plötzlich ohne Betreuung dastehen. „Nach dem Zeitungsbericht haben sich zahlreiche Menschen mit Standortvorschlägen gemeldet“, sagt Vereinsvorsitzende Anja Vukman. Und die Stadt hat noch einmal alle möglichen Standortvorschläge in Betracht gezogen, sagt Stefan Popp, bei der Stadt zuständig für Kinderbetreuung.

Mit 13 Vorschlägen ging es schließlich am 16. Februar in das entscheidende Gespräch mit den Fachbehörden. „Da müssen wir wirklich dankbar sein, dass das so schnell geklappt hat“, sagt Popp. Nachdem schnell klar wurde, dass das Wasserwirtschaftsamt seine Ausnahmegenehmigung für den bisherigen Standort nicht verlängern werde, wurde alle 13 Standorte durchbesprochen – und immer gab es Probleme. Bis auf einen: Auf einer Wiese hinter einem Bauernhof an der Straße Richtung Bauerbach.

Waldkindergarten Weilheim: Eine „kleine offizielle Eröffnung“ soll noch folgen

In Windeseile wurde der Vertrag unterschieben und vom Verein ein neuer Bauantrag gestellt. „Ein großes Lob auch an Frau Vukman. Was die alles gestemmt hat, ist wirklich bemerkenswert“ sagt Popp. Es sei tatsächlich einiger Stress gewesen, sagt Vukman, doch es habe sich gelohnt. „Mit den direkten Grundstücksanrainern haben wir gesprochen, wir wollen aber auch alle anderen mit ins Boot holen“, sagt sie.

Mit den Eltern habe man in den vergangenen Tagen sowohl den bisherigen Standort aufgeräumt als auch den neuen Standort vorbereitet. Am gestrigen Dienstag sollte der Umzug des Wagens geklappt haben und die Kinder bereits ihre neue Umgebung erkunden können. „Und irgendwann wollen wir auch eine kleine offizielle Eröffnung feiern“, sagt Popp. Jetzt, wo das ersehnte Happy End endlich da ist.

