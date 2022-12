Not lindern, Wünsche erfüllen: Geschäftsleute sammeln für Menschen in Weilheim, Togo und der Ukraine

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Ziehen bei den Hilfsaktionen an einem Strang: (von links) Uta Orawetz, Felix Schimke-Klubuk, Josef Wiedemann und Baronin Annabel von Bechtolsheim mit ihrer Tochter Benedikta. Das Foto entstand im „Reisebüro Simader“, wo Spender für das Ukraine- bzw. Togo-Projekt als Dank im Advent ein Glas Punsch erhalten. © Ruder

Gleich für drei Hilfsaktionen machen sich das „Reisebüro Simader“ und das „Musikhaus Wiedemann“ in Weilheim stark. Spender können Menschen vor Ort, aber auch in der Ukraine und in Togo etwas Gutes tun.

Weilheim – In den zwei Geschäften stehen derzeit „Weihnachtswunschbäume“. Sie sind mit Anhängern bestückt, auf denen Wünsche von Seniorenheim-Bewohnern aus der Kreisstadt stehen. Es handelt sich laut einer Mitteilung um Wünsche, die sich die Bewohner nicht selbst erfüllen können und die von Baronin Annabel von Bechtolsheim und vom „Malteser Hilfsdienst“ zusammengetragen wurden. Bis Mittwoch, 21. Dezember, können Spender in den beiden Läden die Geschenke abgeben, ehe diese dann an die Empfänger weitergegeben werden.

Pakete für die Ukraine gehen dorthin, „wo die Not am größten ist“

Ebenfalls beim „Reisebüro Simader“ von Uta Orawetz und beim Musikhaus von Josef Wiedemann werden Lebensmittelpakete (bis maximal 20 Kilo) für Menschen in der vom Krieg gebeutelten Ukraine gesammelt. Durch Spenden von 25 oder 40 Euro können Interessierte solche Pakete auch in Auftrag geben (Spendenkonto: Gemeinde Polling – „Solidarität Ukraine“, Verwendungszweck „Carepaket“, IBAN DE65 7035 1030 0032 6841 93).

Der Kauf der Lebensmittel wird in Zusammenarbeit mit Felix Schimke-Klubuk und seiner Frau Myroslava (einer Kinderärztin aus Kiew) sowie mit Pollings Bürgermeister Klaus Pape organisiert. Die Lieferung der Hilfsgüter soll in der Ukraine dorthin gehen, „wo die Not am größten ist“, wie es in der Mitteilung heißt. Die Beschenkten werden in ukrainischer Sprache gebeten, dem Spender den Empfang des Pakets zu bestätigen. Die Hilfsaktion wird bis auf Weiteres fortgeführt.

Spendensammlung für Schulspeisung in einer „bitterarmen Gegend“

Schon seit Jahren engagiert sich Uta Orawetz mit ihren beiden Reisebüros in Weilheim für Kinder im westafrikanischen Togo (wir berichteten). Jetzt wird um Spenden für die Schulspeisung für 350 Buben und Mädchen der „Weilheimer Derpart-Dorfschule“ gebeten.

„Um ein Kind ein Schuljahr lang mit einer Schulspeisung zu versorgen, genügen 50 Euro“, wird in der Pressemitteilung um Unterstützung geworben. „Ein überschaubarer Betrag mit extrem großer Wirkung, denn die Schulspeisung ist oft die einzige Mahlzeit am Tag, die diese Kinder, die in einer bitterarmen Gegend leben, bekommen.“

Das Spendenkonto für diese Aktion: PIT Togohilfe, Verwendungszweck „KISS Kagnibara“, IBAN DE 34 7005 3070 0031 0399 10. Mehr Informationen zum Togo-Projekt, für das im „Reisebüro Simader“ und im „Musikhaus Wiedemann“ auch in bar gespendet werden kann, gibt es zudem im Internet. Die Adresse lautet: reisebuero-simader.de.

Wunschbaum bei „Anders Wohnen“ Zum dritten Mal in Folge gibt es in der Weihnachtszeit einen „Wunschbaum“ bei „Anders Wohnen Immobilien“ an der Schmiedstraße 14 in Weilheim. Heuer kommt die Aktion der „Weilheimer Tafel“ zugute. An dem „Wunschbaum“ hängen neben Christbaumkugeln auch Wunschzettel. Zu den aufgeführten Wünschen – diesmal sind es Lebensmittel – werden Preise genannt, und Passanten können den entsprechenden Betrag in eine Spendenbox geben. Vor Weihnachten werden von dem gesammelten Geld die dazugehörigen Geschenke gekauft, um sie dann Bedürftigen zukommen zu lassen. „Wer in der Stadt ist, um Geschenke zu besorgen, kann quasi im Vorbeigehen auch noch jemanden mitbeschenken, den er gar nicht kennt“, heißt es in einer Pressemitteilung von „Anders Wohnen“.

Zusätzlich zur „Wunschbaum“-Aktion führt das Unternehmen auch eine Sammlung von Lebensmitteln für die „Weilheimer Tafel“ durch. Abgegeben werden können: Konserven (Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse), Dosensuppen/-eintöpfe, Zucker, Mehl, Salz, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Müsli, haltbare Milch, Marmeladen, Honig, Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta.



Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.