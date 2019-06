Weilheimer (80) stürzt mit E-Bike: Schwere Verletzungen an Kopf und Rücken

Da er beim Abbiegen den Lenker zu stark eingeschlagen hatte, stürzte ein 80-jähriger E-Bike-Fahrer aus Weilheim am Dienstagnachmittag schwer. Er trug keinen Fahrradhelm.

Weilheim - Ein 80-jähriger Weilheimer stürzte am vergangenen Dienstag in Weilheim mit seinem E-Bike schwer. Gegen 15.20 Uhr bog er von der Pütrichstraße in die Krumpperstraße ab und stürzte. Laut Mitteilung der Weilheimer Polizei hatte er wohl seinen Lenker zu stark eingeschlagen. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Schwere Verletzungen an Kopf und Rücken

Der Mann zog sich am Rücken und am Kopf schwere Verletzungen zu. Laut Polizei trug er zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm. Mit dem Rettungswagen wurde der 80-Jährige ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden am Fahrrad entstand nicht.

mm

