Wortgewandter Schongau-Import: Weilheimer Meldeamt hat neuen Leiter

Seit August steht im Weilheimer Einwohnermeldeamt Andreas Bayerlein hinter dem Schalter. Der 23-Jährige war zuletzt als Standesbeamte in Schongau tätig.

Weilheim – Wer aktuell ins Einwohnermeldeamt ins Weilheimer Rathaus kommt, trifft auf ein neues Gesicht: Seit August steht dort Andreas Bayerlein, 23, hinter dem Schalter. Er hat die Leitung des Sachgebiets übernommen.

„Ich kümmere mich gemeinsam mit drei Kolleginnen um den Parteiverkehr, bin aber auch für personelle Angelegenheiten und Problemfälle verantwortlich“, sagt er. Auch mit Tätigkeiten rund um die Landtagswahl im Oktober war Bayerlein in den letzten Wochen schon betraut.

Ein Unbekannter ist der 23-Jährige in den Behörden im Landkreis Weilheim-Schongau nicht: Bevor er vor wenigen Wochen ins Weilheimer Rathaus wechselte, traf man ihn im Rathaus in Schongau an. Knapp ein Jahr lang führte er dort Trauungen durch. Zuvor arbeitete er im Bürgerservice und machte dort seine Ausbildung. „Ich war in Schongau bereits drei Jahre im Meldeamt tätig. Die Aufgaben hier in Weilheim sind also nicht neu für mich“, sagt Bayerlein.

Grund für Wechsel war die Pendelei

Dass es ihn nun weg vom Schongauer Standesamt ins Weilheimer Rathaus verschlug, hatte persönliche Gründe. „Ich wohne in Weilheim – so fällt die Pendelei weg“, sagt er. Nachdem die Stelle der vorherigen Meldeamt-Leiterin Karin Weigl vakant geworden war, hatte er sich für den Posten in Weilheim beworben.

Für seine ehemaligen Kollegen in Schongau war seine Entscheidung durchaus nachvollziehbar, so Bayerlein, trotzdem hätten sie seinen Weggang sehr bedauert. „Gerade im Sommer, wo besonders viele Eheschließungen anstehen, kam der Abschied natürlich nicht gelegen“, sagt er.

Bewerbung hat in Weilheim überzeugt

Für Weilheim ist Bayerlein dafür ein großer Gewinn – so sieht es Andreas Wunder, Leiter des Ordnungsamtes, zu dem das Einwohnermeldeamt gehört. „Besser konnten wir es nicht treffen“, sagt er, „schon die Bewerbung war super.“ Beim Vorstellungsgespräch hätten dann die rhetorischen Fähigkeiten für den Bewerber gesprochen. „Ich war wirklich verwundert, dass sich ein 23-Jähriger so gewählt ausdrückt“, so Wunder.

Von Bayerleins rhetorischen Fähigkeiten können sich künftig nicht nur Besucher des Einwohnermeldeamts überzeugen. Nebenbei wird er auch in seiner neuen Arbeitsstelle als Standesbeamter tätig sein und gelegentlich Paare verheiraten. Nervös ist er davor nicht. „Vor den ersten Eheschließungen war das natürlich anders“, sagt er, „aber man bekommt schnell Routine.“

Generell freut sich der neue Leiter des Meldeamts auf den Kontakt zu den Weilheimer Bürgern. „Mir macht es einfach großen Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Nur vor dem Computer zu sitzen, das wäre nichts für mich.“