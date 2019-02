Wer bekommt den nächsten Weilheimer Literaturpreis?

Im Frühjahr 2020 wird in der Stadthalle der Weilheimer Literaturpreis vergeben – fünf Jahre nach der letzten Verleihung. Wer ausgezeichnet wird, entscheiden elf Schülerinnen.

Weilheim – Den Weilheimer Literaturpreis, der seit 1988 elfmal verliehen wurde, können alle noch lebenden Schriftsteller erhalten, denen „Weilheimer Hefte zur Literatur“ gewidmet wurden und die Dichterlesungen am hiesigen Gymnasium hielten. Aktuell kommen damit knapp 25 Autoren in Frage – von Martin Walser, Wolf Biermann und Hans Magnus Enzensberger (die bereits in den 1990er Jahren in Weilheim auftraten) über Michael Krüger, Katja Huber, Uwe Timm, Ingo Schulze, Sasa Stanisic oder Michael Köhlmeier bis hin zu Zsuzsa Bánk (der Protagonistin des jüngsten „Weilheimer Hefts“). Auch Prominenz wie Gerhard Polt, Reinhold Messner und Mario Adorf ist unter den Kandidaten.

Zuletzt wurde im März 2015 die Lyrikerin Nora Gomringer ausgezeichnet. Hatte man den Weilheimer Literaturpreis lange alle zwei bis drei Jahre vergeben, so legten die Deutschlehrer des Gymnasiums jetzt einen Fünfjahresrhythmus fest, im Einvernehmen mit der Stadt, von der die 7500 Euro Preisgeld kommen. Wer den Preis erhält, das entscheiden jedoch – was in Deutschland einmalig ist – Schüler. Um genau zu sein: In der aktuellen Runde sind es ausschließlich Schülerinnen (siehe Bild oben). Zwar hatten er und seine Deutschlehrerkollegen auch Jungs für die Jury vorgeschlagen, erklärt Organisator Marcus Schiefer – doch die seien angesichts des Leseaufwands allesamt abgesprungen.

Reichlich Lesestoff für die elf Schülerinnen

Zu lesen haben die elf Jurorinnen, die derzeit alle in die zehnte Klasse gehen, in den kommenden Wochen in der Tat reichlich. „Jetzt wird quergelesen, was das Zeug hält“, sagt Schiefer; die Schülerinnen stellen sich die Autoren auch gegenseitig vor. Beraten werden sie dabei absichtlich nicht von einem Lehrer, sondern vom Journalisten Knut Cordsen (46), der als Mitarbeiter in der Kulturredaktion des Radiosenders Bayern 2 vor allem mit Literatur befasst ist und auch der Jury des Bayerischen Buchpreises angehört. Cordsen ist der Weilheimer Literaturpreis übrigens seit langem ein Begriff, wie er Schiefer verriet: Schon als Schüler in Holstein habe er 1991 die Rede des Weilheimer Preisträgers Wolfgang Hildesheimer gelesen, die damals in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ abgedruckt wurde.

Wer den Weilheimer Literaturpreis erhält, dankt traditionell mit einer „Rede an die Jugend“, die dann auch als „Weilheimer Heft“ erscheint, zusammen mit der Begründung der Schüler und der Laudatio eines Literaturexperten. Unter den Laudatoren in der Stadthalle waren übrigens schon Prominente wie Joachim Kaiser, Martin Walser und Volker Weidermann (der Moderator des „Literarischen Quartetts“ im ZDF).

Jury muss sich schon diesen Sommer einigen

Damit ausreichend Vorbereitungszeit für die Verleihung im Frühjahr 2020 ist, muss sich die Jury schon diesen Sommer auf den nächsten Preisträger einigen. Dabei kann es am Ende durchaus knapp zugehen: 2015 bekam Nora Gomringer genau eine Stimme mehr als die vor wenigen Wochen verstorbene Mirjam Pressler. Gomringer hat sich damals riesig über die Auszeichnung gefreut, die sie kurz vor dem Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt. Sie steht nach wie vor in Kontakt mit dem Gymnasium Weilheim, schickte der neuen Jury kürzlich erst einen Videogruß.

Wenn Nora Gomringer am 18. Februar im „Lyrik Kabinett“ die „Münchner Rede zur Poesie“ hält, werden auch die Weilheimer Jurorinnen im Publikum sitzen. Das ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen und Treffen, welche sie in den nächsten Monaten genießen dürfen, finanziell unterstützt vom „Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Weilheim“. Auch mit Vea Kaiser, die am 4. April zur Dichterlesung kommt, wird es ein spezielles Treffen geben. So ist das Wirken in der Jury „eine richtig gute Expertenarbeit über einen langen Zeitraum“, wie sich Schiefer freut. Und vom Ergebnis hat am Ende nicht nur die gesamte Schule etwas, sondern sogar ganz Weilheim.

