Drei Tonnen Humus auf dem Kirchplatz - als Einladung zur „wERDschätzung“

Von: Magnus Reitinger

Teilen

So ähnlich wird es am 14. Mai auf Weilheims Kirchplatz aussehen – bei der „wERDschätzung“. © Foto/Grafik: Frank Fischer

Es wird eine Kunst-Aktion, wie sie Weilheim noch nicht erlebt hat: Gemeinsam mit der Weilheimer Agenda 21 arrangiert der Künstler Frank Fischer am 14. Mai drei Tonnen Humus auf dem Kirchplatz und lädt ein zu einer öffentlichen „wERDschätzung“.

Weilheim – Die Aktion soll „ein kraftvolles und provokatives Zeichen“ setzen, erklärt Frank Fischer, der in der Oberen Stadt sein Atelier hat und auch im Kunstforum Weilheim aktiv ist: „Ein Berg von Humus liegt mitten im historischen Weilheim zu Füßen der Kirche Mariä Himmelfahrt und scheint zu fragen: ,Was war zuerst da? Wovon leben wir Menschen hier?’“. Humus, so der Künstler weiter, bedeute Leben und Kreislauf, Vergänglichkeit und Wachstum – „Humus ist Grundlage unserer ganzen Existenz“.

Jeder ist eingeladen, „der Erde zu begegnen“

Wie sehr die gemeinschaftliche Kunstaktion „wERDschätzung“ – die Fischer alias „Freifrank“ 2018 in Weilheim startete und die inzwischen weltweit unterwegs ist – Menschen berührt, das war zuletzt unter anderem auf dem Münchner Odeonsplatz und dem Platz der Republik in Wuppertal zu erleben. Jetzt kehrt der 63-Jährige damit nach Weilheim zurück: Drei Tonnen ökologisch zertifizierte Komposterde aus dem Pähler Humuswerk Albrecht werden am Samstag, 14. Mai, auf dem Kirchplatz arrangiert. „Freifrank“ wird diesen Haufen zu Beginn „achtsam mit Händen und Füßen bearbeiten“ und sich „vor dem Erd-Boden als lebensnotwendige Grundlage für alles, was uns umgibt“, verneigen. Von 14 bis 17 Uhr sind dann alle Anwesenden und Passanten eingeladen, diese Installation einzeln zu betreten, „die Humuserde mit allen Sinnen wahrzunehmen und auf diese Weise der Erde zu begegnen“.

Ob Naturausbeutung, Klimakrise oder Krieg – alles beginnt damit, dass wir unser Verbundensein mit Mutter Erde nicht mehr spüren.

„Solange wir Menschen mit der Erde im Unfrieden sind, kann es auch unter den Menschen keinen Frieden geben“, erläutert der Künstler: „Ob Naturausbeutung, Klimakrise oder Krieg – alles beginnt damit, dass wir unser Verbundensein mit Mutter Erde nicht mehr spüren.“ So versteht Fischer die Aktion als Einladung, „unseren Ur-Grund wieder zu erspüren“.

Bereits zahlreiche Unterstützer

Der Impuls für die Aktion in Weilheim, die auch Teil des 3. Klimafrühlings Oberland sein wird, kam aus dem Agenda- Arbeitskreis „Eine Welt“. Anneliese Back ist dort seit Jahren aktiv und hat mit ihrem Mann die bisherigen Humus-Aktionen in München (auf dem Odeonsplatz sowie auf der Theresienwiese) begleitet. „Dieses intensive Zusammensein und Spüren des Erd-Bodens wollen wir unbedingt auch den Weilheimern ermöglichen“, sagt Anneliese Back. Fischer freut sich, dass er bereits in der Planungsphase „viel positives Feedback und Unterstützung in der Region“ erfährt. Die Aktion wird von Bürgermeister Markus Loth als Schirmherr begleitet und ist gefördert vom Landkreis Weilheim-Schongau, der Sparda-Bank Weilheim, den Stadtwerken Weilheim, dem Biomichl, dem Humuswerk Albrecht und der Weilheimer Agenda 21. Weitere Spenden zur Durchführung der Kunstaktion sind erbeten; sie sind über den gemeinnützigen Träger „und.institut“ auch online möglich – siehe werdschaetzung.de/spenden.

Nähere Informationen zum Projekt und zum Künstler: freifrank.de und werdschaetzung.de.