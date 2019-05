Geplante Bebauung unterhalb der Pöltner Kirche: Wie viel Bürgerbeteiligung darf es sein?

Sie ist ein Riesenprojekt, die geplante Bebauung des Angers unterhalb der Pöltner Kirche. Aus der Nachbarschaft gibt es Einwände – weshalb einige Stadträte raten, die Öffentlichkeit zu informieren.

Weilheim – Für die CSU ist es eines der größten Projekte in Weilheim „seit der Nachkriegszeit“. Und Alfred Honisch (Grüne) spricht von „250 bis 300 neuen Wohnungen“, die dort in den nächsten Jahren entstehen werden: „Wir verändern da einen Stadtteil komplett.“ Rund zwei Drittel des bisher landwirtschaftlich genutzten Areals zwischen Pöltner Kirche und Bahnlinie werden mittelfristig Wohnbaufläche. Ein rund 60 Meter breiter Abschnitt, direkt unterhalb der Kirche, soll zu einem „Bürgerpark“ werden. Und an der Bahnlinie ist außerdem eine Fläche für eine Kindertagesstätte vorgesehen.

Die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans – in dem das Areal bislang als Grünfläche und teils als Vorratsfläche für einen Friedhof ausgewiesen ist – läuft derzeit. Am Dienstag hat sich der Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates mit den Stellungnahmen befasst, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen sind. So wurden in einigen Schreiben aus der Nachbarschaft (zum Teil via Anwalt) massive Einwände laut. Darin wird mitunter das Verfahren in Frage gestellt und die Sicherung des gesamten Bereichs als Grünfläche gefordert. Die Einwendungen sind am kommenden Donnerstag, 16. Mai, noch einmal Thema im Gesamt-Stadtrat.

Wunsch nach einer Bürgerversammlung

Grünen-Sprecher Honisch veranlassten diese Einwände zur Forderung, die Stadt solle die Bürger „früh genug“ offensiv über die Pläne informieren. Auch Klaus Gast (CSU) wünschte sich „eine Art Bürgerversammlung“ dazu, um bestehende Ängste aufzufangen: Werde die Planung nur „auf dem üblichen Weg“ in den Gremien besprochen, sei das zwar „legal, aber es kommt nicht gut an.“

Bürgermeister Loth (BfW) reagierte darauf zunächst etwas defensiv: „Wir dürfen da nicht zu sehr polarisieren.“ Die Stadt habe bisher „nichts versäumt“, betonte der Rathaus-Chef, „da ist jeder Punkt öffentlich besprochen worden“. Auch Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt zeigte sich skeptisch: So wichtig die Öffentlichkeitsbeteiligung bei so einem Großprojekt sei – die städtebauliche Entwicklung an sich könne bei einer solchen Veranstaltung kaum verhandelt werden. Dafür seien mitunter zu viele „subjektive Bedürfnisse“ im Spiel.

Doch für eine „Informationsveranstaltung“ zeigte sich Loth offen. Man wolle dabei über die städtebauliche und verkehrliche Situation, den geplanten Grünzug, die Anwendung der Regelungen zur „sozialgerechten Bodennutzung“ und die Kita-Fläche informieren, „aber nicht darüber abwägen“. Doch noch sei es zu früh dafür, man brauche vom Investor erst noch vorzeigbares Material.

Bedarf an Wohnungen sei groß

Angesichts der Pläne gehe „schon ein gewisser Aufschrei durch Weilheim“, stellte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek fest: „Ich wünsche mir, dass da groß aufgeklärt wird.“ Doch im Grundsatz sei an der Planung „nicht zu rütteln“. Claus Reindl (BfW) fand es wichtig, auf „die positiven Auswirkungen“ des Projekts einzugehen: Der Bedarf an Wohnungen sei groß, und hier schaffe man sie auf einem „innenstadtnahen Filetgrundstück“ – was weniger Autoverkehr generiere als Bebauung im Außenbereich. Auch den geplanten Park lobte Reindl, denn bisher sei die gesamte Fläche „nicht öffentlich zugänglich“.

Für Michael Lorbacher (SPD) ist es eine wichtige Frage, wie die Grenze zwischen öffentlichem Grün und Wohnbebauung gezogen wird. Hier müsse die Stadt ihren Spielraum bei der Planung nutzen.

Die Stadtratssitzung,

in der die Stellungnahmen zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nördlich der Geistbühelstraße“ besprochen werden, beginnt am kommenden Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Sie ist öffentlich.

