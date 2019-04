Wieder „Lesepause“ im großen Stil - diese bekannten Autoren lesen in Weilheim auf dem Kirchplatz 

Autorenlesungen bei freiem Eintritt: Im Juli gibt es wieder die „Weilheimer Lesepause am Kirchplatz“. Auch der ein oder andere Stargast ist mit von der Partie.

Weilheim – Bei der Premiere vor zwei Jahren lag ein Zauber über Weilheims Stadtmitte: Binnen drei Wochen lockten gut zwei Dutzend Lesungen auf den Kirchplatz, sorgten für mal ausgelassene, mal konzentrierte und stets angenehme, entspannte Stimmung. Die „Weilheimer Lesepause am Kirchplatz“ hatte auf Anhieb die Herzen vieler Besucher erobert – und den Platz spürbar belebt. Auch außerhalb der Lesungen ließ es sich in einem möblierten Pavillon in allerlei Büchern schmökern, die einheimische Buchhandlungen zur Verfügung gestellt hatten.

Nachdem 2018 eine „Lesepause“ mit Pavillon, aber ohne Autorenlesungen folgte, plant das Organisationsteam um Initiatorin Uta Orawetz heuer wieder volles Programm: Vom 11. bis 28. Juli können kleine und große Leser auf dem Kirchplatz Romanen und Sachbücher aller Art entdecken, dazu gibt es Lesungen bekannter und weniger bekannter Autoren. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr. Im Anschluss wird voraussichtlich Richard Oehmann auftreten, der unter anderem für „Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“ und als Autor des Nockherberg-Singspiels bekannt ist – und aus Weilheim stammt.

Diese Autoren und Vorleser aus der Region haben bereits zugesagt

Mit weiterer Prominenz werden derzeit noch Auftrittstermine verhandelt, während eine ganze Reihe von Autoren und Vorlesern aus Weilheim und der Region bereits zugesagt hat – und zwar: Thomas Bauer, Guido Buettgen, Werner Engelhardt, Thea Fischer, Klaus Gast, Reinhard Giebelhausen, Hans-Peter Grünebach, Joachim Heberlein, Helmut Hornung, Anja Janotta, Anna Matheis, Rosi Pröll, Sascha Raubal, Stefan Reichhart, Magnus Reitinger, Wolf Schindler, Hans Schütz und Thorsten von Wurlitz.

Auch Weilheimer Schulen werden wieder mit von der Partie sein, für sie ist die Bühne an den Vormittagen reserviert. Interessierte Lehrer und Klassen können sich in den Buchhandlungen „Stöppel“ und „Zauberberg“ melden – ebenso wie weitere Autoren, die auftreten wollen. Nachmittags wird es heuer keine Lesungen geben, da war es laut Orawetz bei der Premiere oft zu heiß. Dafür sind teils um 18 und um 20 Uhr Veranstaltungen. Und sie alle sollen auf dem Kirchplatz unter freiem Himmel stattfinden – was die Autoren 2017 selbst bei Regen bevorzugten. Nur für die Auftakt- und Schlusslesung wird als -Ausweichquartier das Pfarrheim „Miteinander“ gebucht.

So wollen die Organisatoren für mehr Wetterschutz sorgen

Zugleich wollen die Organisatoren auf dem Kirchplatz selbst für mehr Wetterschutz sorgen: mit einem größeren Dach für die Bühne und die Zuhörer. Viel Wert werde auf einen „schönen Rahmen“ gelegt, betont Orawetz. Weil das Geld kostet, aber alle Lesungen für Besucher kostenlos sind, hofft man auf weitere Sponsoren. Stadt, Standortförderung und Stadtwerke sind laut Orawetz im Boot.

Insgesamt gehe es bei der „Lesepause“ nicht nur um ein „Event“ und um Belebung des Kirchplatzes, sagt Jutta Liebmann vom Amt für Standortförderung, Kultur & Tourismus im Rathaus: „Wir wollen fürs Lesen werben – auf barrierearme Art“.

