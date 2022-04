Weilheim will ein eigenes Hallenbad

Das jetzige Hallenbad Weilheim hat wohl kaum noch Zukunft.

Die Stadt Weilheim denkt über den Bau eines neuen, eigenen Hallenbades nach. Wo und wie dieses realisiert werden könnte, sollen die Stadtwerke in den kommenden Monaten aufzeigen.

Weilheim – Zum ersten Mal wurde gestern in einem Stadtratsgremium öffentlich und eingehend darüber gesprochen, ein neues Hallenbad in Weilheim zu bauen. Daran, so war man sich in der Hauptausschuss-Sitzung am Mittwoch einig, führe letztlich kein Weg vorbei. Denn nach den jüngsten Diskussionen im Kreistag (wir berichteten) sei klar: Ein Fortbestand des Bades am jetzigen Standort habe keine Zukunft, und der Landkreis werde kein neues bauen, sondern sich von der Trägerschaft verabschieden. Nun wird die Stadt selber tätig. Die hiesigen Stadtwerke sollen prüfen, wie ein neues Hallenbad in Weilheim realisierbar ist. Nächsten Donnerstag wird der Stadtrat aller Voraussicht nach den offiziellen Auftrag dafür geben. Der Hauptausschuss sprach sich schon mal einstimmig dafür aus.

Hallenbad: Die Aufregung ist groß

Die Aufregung ist groß, seit unsere Zeitung vor drei Wochen über den Vorschlag des Landkreises berichtete, das Weilheimer Hallenbad eventuell zugunsten einer neuen Dreifachturnhalle abzureißen. Die Schließung oder der Fortbestand dieses Bades seien „Sache des Landkreises“, betonte gestern Weilheims Bürgermeister Markus Loth. Doch die Stadt will nun wissen, „wie ein Weg ausschauen könnte, dass wir zu einem eigenen Hallenbad kommen“, so der Rathaus-Chef weiter.

Dabei kann die Stadt selbst, so viel steht fest, ein solches Bad weder bauen noch betreiben. „Da geht es schnell um Summen von 20, 30 Millionen Euro“, sagte Stadtkämmerer Christoph Scharf in der Sitzung am Mittwoch, „das ist bei unserem Haushalt nicht darstellbar“. Doch über die Stadtwerke bestehe sehr wohl eine Möglichkeit, erklärte deren Geschäftsführer Peter Müller. Die Grund-Idee ist, dafür unter dem Dach des Kommunalunternehmens zwei Gesellschaften zu gründen: eine für den Bau des Schwimmbades und eine für dessen Betrieb.

Der laufende Betrieb soll sich selber tragen

Letztere müsse sich aus dem laufenden Betrieb – zu dem dann auch das vom Landkreis zu bezahlende Schulschwimmen gehören würde – selber tragen, so Müller. Für die Gesellschaft, die den Bau verantwortet, brauche es jedoch langfristige Zusagen für Investitionskostenzuschüsse. Der Stadtwerke-Chef warf dafür einen Betrag von etwa 500.000 Euro in den Raum, den die Stadt jährlich zuschießen müsse – 30 Jahre lang. Zum Vergleich: Die Beteiligung am Defizit des jetzigen Hallenbades schlägt für die Stadt laut Kämmerer bislang mit 300.000 bis 500.000 Euro pro Jahr zu Buche.

Für den Bau eines neuen Bades würden sich die genannten Investitionszuschüsse der Stadt auf 15 Millionen Euro summieren. Insgesamt veranschlagt Müller den Bau grob mit 30 Millionen Euro. Wer sich an der Finanzierung noch beteiligen könnte, gelte es nun zu klären. Es gebe auch staatliche Zuschüsse und verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, etwa mit einem Wärmekraftwerk. Jedenfalls ist sich Müller sicher: „Finanziell wäre es auf diese Weise darstellbar, in Weilheim ein Hallenbad zu bauen.“

Der jetzige Standort des Hallenbades scheidet aus

Wo dieses stehen könnte und was es beinhalten sollte, auch dafür gilt es nun erst mal ein Konzept zu erstellen. Der vorhandene Standort scheide jedenfalls aus, so der Stadtwerke-Chef: Mindestens doppelt so groß müsse das Areal für ein neues Bad sein („ein Hektar aufwärts“). Und eine „nackige Schwimmhalle“ würde nicht genügen; man müsse „schon etwas mehr bieten“, um etwa mit den Bädern in Schongau und Penzberg konkurrieren zu können. Um all diese Fragen zu klären, arbeite man mit einer „renommierten Consultingfirma“ zusammen, die „schon etliche Bäder gebaut“ habe. In vier Wochen soll laut Müller dem Verwaltungsrat der Stadtwerke ein erstes Konzept präsentiert werden. Eventuell könne der Stadtrat schon im Juli über die Marschrichtung entscheiden. Vom Beschluss bis zur Eröffnung müsse man einen Zeitraum von vier Jahren veranschlagen – was allerdings „sportlich“ sei.

Kritik von Grehl an „kursierenden Geschichten“

Unter den Stadträten im Hauptausschuss kamen Müllers Überlegungen gut an. Er werde sich „in jedem Fall für ein Hallenbad in Weilheim einsetzen“, sagte Sportreferent Tillman Wahlefeld (BfW), der Vorschlag der Stadtwerke sei „der einzig gangbare Weg“. Auch für Klaus Gast (CSU) ist „unstrittig, dass wir das Angebot einer Schwimmhalle in Weilheim haben wollen“, doch müsse man „erst mal das passende Grundstück haben“, und auch die Finanzierung werde „schwierig“.

Gegen allerlei „kursierende Geschichten“ zum bestehenden Hallenbad wehrte sich Karl-Heinz Grehl: „Kein Mensch hat gesagt, dass dieses gleich abgebrochen wird“, sagte der Grünen-Vertreter und betonte, die Millionen-Investitionen des Kreises in den letzten Jahren seien nicht umsonst gewesen: Diese hätten erst ermöglicht, das Bad überhaupt noch „notmäßig“ weiter zu betreiben. Andererseits stehe seit zehn Jahren fest, dass dieses Bad nicht zukunftsfähig sei und der Landkreis kein neues bauen würde. Nun sei es höchste Zeit, die von Müller präsentierten Ideen aufzugreifen und „möglichst schnell einen Standort festzulegen, wo die Stadt Weilheim auch Grund hat“.