Weilheim will nicht „Öko-Modellregion“ sein

An der Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus in Bayern arbeiten die „Öko-Modellregionen“.

ÖDP-Antrag abgelehnt

Von Magnus Reitinger schließen

Die Stadt Weilheim solle sich bewerben, staatlich anerkannte Öko-Modellregion zu werden, gemeinsam mit einigen Nachbarkommunen. Das hat ÖDP-Stadtrat Gerd Ratter beantragt. Doch den Kollegen kam das nicht nur „zu hopplahopp“ – sie haben zum Teil auch grundsätzliche Bedenken.

Weilheim – „Seit acht Jahren arbeiten die Öko-Modellregionen erfolgreich an der Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus in Bayern“, schreibt Gerd Ratter in seinem Antrag. Nun könnten sich weitere Regionen dafür bewerben, das Landwirtschaftsministerium habe zum vierten Mal einen Wettbewerb dafür ausgeschrieben. Daran solle Weilheim „im Verbund mit mindestens drei benachbarten Gemeinden oder dem gesamten Landkreis“ teilnehmen, fordert der ÖDP-Vertreter. Denn für die Region sei das „die Chance, zukunftsfähige Projekte zum Ausbau des ökologischen Landbaus und der Verarbeitung und Vermarktung von regionalen Bioprodukten in ihren Kommunen umzusetzen“ und so auch „das ökologische Bewusstsein“ der Bürger und der politischen Gremien zu stärken.

Landwirtschaftsamt würde Bewerbung unterstützen

Die Vorteile liegen für Ratter, der im Stadtrat das Referat für Artenvielfalt innehat, auf der Hand: Der ökologische Landbau leiste „wichtige Beiträge zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser sowie dem Artenschutz“. Die Diversifizierung der regionalen Land- und Lebensmittelwirtschaft trage zur Versorgungssicherung bei. Und auch die regionale Wertschöpfung werde gestärkt. Das Landwirtschaftsamt Weilheim, so wurde Ratter von Behördenleiter Stefan Gabler zugesichert, würde eine Bewerbung zur Öko-Modellregion „uneingeschränkt unterstützen“.

Zahlen müsste die Stadt für einen hauptamtlichen Projektmanager. Mindestens eine Vollzeitstelle wäre dafür nötig, die Kosten dafür bezifferte Bauverwaltungsleiter Manfred Stork auf ca. 110.000 Euro jährlich. Davon würde der Staat zwei Jahre lang 75 Prozent übernehmen, den Rest müssten sich die beteiligten Kommunen aufteilen. Für Ratter wäre das eine „Anschub-Investition in die Stärkung der regionalen Wirtschaft“, die in der Folge wohl durch erhöhte Steuereinnahmen kompensiert würde. Bei der Diskussion des Antrags in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung gab es jedoch andere Stimmen. „Wir haben dafür keine Gelder übrig“, betonte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek. „Wir jammern die ganze Zeit, dass wir uns verschiedene Dinge nicht leisten können“, fügte Klaus Gast (CSU) an, „und jetzt würden wir eine Stelle schaffen, die auf viele Jahre haushaltsrelevant ist“.

Da soll die Stadt nicht eingreifen. Das regelt der Markt.

„Zu hopplahopp“ kam der Antrag für Alfred Honisch (Grüne), da Bewerbungsfrist schon Mitte Dezember ist – was auch Stork für „zeitlich und personell nicht machbar“ hält. Horst Martin (SPD) regte einen Grundsatzbeschluss pro Modellregion und eine spätere Bewerbung an. Doch auch das lehnte die Mehrheit ab. Rupert Pentenrieder (BfW) warnte, durch das Projekt würden konventionelle Erzeuger „in den Hintergrund geraten“. Marion Lunz-Schmieder (CSU) befand, das Ganze sei „Thema eines Landes und vielleicht eines Landkreises, aber nicht einer Kommune“. So stimmten alle gegen eine Bewerbung – außer Ratter und Martin.