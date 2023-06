Wochenlang Baustelle auf Staatsstraße in Tankenrain

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Komplett umgebaut wird ab Ende Juli dieser Bereich der Staatsstraße in Tankenrain: Die Busbuchten werden aufgelöst und eine Querungshilfe eingebaut. © Ruder

Tankenrain steht eine große Baustelle bevor: In die Staatsstraße wird eine Querungshilfe eingebaut und die Bushaltestellen werden umgebaut. Das soll mehr Sicherheit für Fußgänger bringen – und Raser bremsen.

Weilheim – Die Planung liegt seit Herbst 2021 fertig in der Schublade und wurde vom Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates damals auch einstimmig beschlossen (wir berichteten). Allein, die Umsetzung fiel im Jahr 2022 der klammen Stadtkasse zum Opfer. Zwar stellt sich die Haushaltslage derzeit keineswegs besser dar: Doch nun wird er angepackt, der Umbau der Bushaltestellen und der Einbau einer Querungshilfe in der gefährlichen Kurve der Staatsstraße in Tankenrain. Den Auftrag für die Tiefbauarbeiten hat der Bauausschuss vor kurzen zum Angebotspreis von gut 170.000 Euro an eine Firma aus Huglfing vergeben.

Lesen Sie auch: Bayerns Hip-Hop-Stars kommen zu Open-Air nach Penzberg

Verkehrsbehinderungen sind unvermeidbar

Ende Juli, so heißt es aus dem Stadtbauamt, sollen die Arbeiten beginnen. Es wird mit einer Bauzeit von rund fünf Wochen gerechnet, also fast die gesamten Sommerferien über. In diesem Zeitraum wird die Staatsstraße im Baustellenbereich meist halbseitig gesperrt sein. Behinderungen sind folglich unvermeidbar.

Busse halten künftig direkt auf der Fahrbahn

Der Haltestellenbereich wird dabei komplett umgestaltet: Die gepflasterten Busbuchten auf beiden Seiten werden aufgelöst und eine Querungshilfe wird eingebaut. Die Busse sollen künftig direkt auf der Fahrbahn halten, andere Fahrzeuge müssen hinter ihnen warten. Buswartehäuschen soll es künftig auf beiden Seiten geben; bisher befindet sich nur auf der Südseite eines. Laut vorgestellter Planung wird zudem auf der Nordseite der Staatsstraße ein Gehweg angelegt: von der Haltestelle stadtauswärts bis zum Stichweg, der zum Anwesen Tankenrain 6a führt.

Raser sollen ausgebremst werden

Weilheims Bürgermeister Markus Loth (BfW) hat die Bauarbeiten in Tankenrain jüngst auch in der Bürgerversammlung in der Hochlandhalle angekündigt, allerdings ohne einen konkreten Termin zu nennen. „Das Überqueren der Staatsstraße wird damit sicherer“, sagte er. Bei der Diskussion im Bauausschuss wurde vor knapp zwei Jahren auch die Hoffnung geäußert, dass mit diesem Umbau Raser auf der Staatsstraße ausgebremst werden. Seit Jahren hatten Tankenrainer Bürger immer wieder um Schutzmaßnahmen für mehr Sicherheit im Bereich der Bushaltestellen gebeten.