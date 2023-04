Wohnbau-Investoren müssen sich ab sofort an Folgekosten beteiligen

Von: Magnus Reitinger

Das Areal südlich des Bahnhofs ist eine der Flächen in Weilheim, auf denen in den nächsten Jahren viele neue Wohnungen gebaut werden. Die Bäume, die hier noch längs der Bahnhofsgasse zu sehen sind, wurden dafür bereits gefällt. © ruder

Endlich steht der „Baulandbeschluss“, um den Weilheims Stadtrat lange gerungen hat. Bei großen Wohnbauprojekten werden Investoren ab sofort an den Folgekosten beteiligt, die für die Stadt entstehen. Die Sache hat aber ihre Grenzen.

Weilheim – „Es hat ein bisschen lang gedauert für meine Begriffe, aber jetzt haben wir’s geschafft.“ So kommentierte Grünen-Vertreterin Luise Nowak in der jüngsten Stadtratssitzung einen Beschluss, auf den ihre Fraktion ganz besonders drängte, der aber dem gesamten Ratsgremium ein Anliegen war – und der letztlich einstimmig fiel. Es ist ein Beschluss, der der Stadt helfen soll, die Folgekosten von Wohnbauprojekten für Weilheims Infrastruktur überhaupt noch schultern zu können.

„Das ist keine Bodenwertabschöpfung“

In diesem Sinne hat der Stadtrat den bereits seit 2018 geltenden „Grundsatzbeschluss für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Weilheim“ – die viel zitierte Regelung zur „Sozialgerechten Bodennutzung“ (SoBoN) – nun um einen wichtigen Passus ergänzt. Ab einer bestimmten Größenordnung muss nicht mehr nur mindestens ein Drittel der entstehenden Geschossfläche für vergünstigten Wohnraum gebunden werden. Investoren müssen sich darüber hinaus auch an Folgekosten beteiligen. Gemeint sind damit „insbesondere Planungskosten, Erschließungskosten, Kosten für soziale Infrastruktur“, wie es im Text heißt.

„Das ist keine Bodenwertabschöpfung“, betonte in der Ratssitzung der Münchner Fachanwalt Gerhard Spieß, der die Stadt bei der Entwicklung des „Modells Weilheim“ beraten hat: „Es geht nur um die Übernahme konkret entstehender Folgekosten“, etwa für den Bau von Kindertagesstätten oder Nachmittagsbetreuung in Grundschulen. Und es kämen auch nur Pflichtaufgaben der Kommune für diese Berechnung in Frage, hatte Spieß den Ratsmitgliedern bereits im Januar erklärt. Für freiwillige Leistungen, etwa die Schaffung neuer Turnhallen, sei rechtlich keine Wertabschöpfung möglich. Die tatsächlichen Folgekosten, so heißt es nun in dem Beschluss, sollen durch „Erstellung eines Folgekostenkonzepts“ ermittelt werden.

Weilheim ist „Ort mit dringendem Wohnraumbedarf“

Der Anlass des SoBoN-Modells ist gleich zu Beginn des Textes erklärt: Weilheim gelte als „Ort mit dringendem Wohnraumbedarf“, insbesondere auf dem Mietmarkt bestehe eine hohe Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen. Diesen „besonderen städtebaulichen Anforderungen“ wolle die Stadt im Rahmen der Baulandausweisung gerecht werden. Deshalb werde man, so der Grundsatzbeschluss, „bei Neuausweisung von Bauland und einer baulichen Nachverdichtung, die über das bestehende Baurecht hinausgeht, nur dann neues Baurecht schaffen, wenn sichergestellt ist, dass eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung rechtlich gesichert ist“. Zur Umsetzung komme ein teilweiser Flächenerwerb durch die Stadt (Zwischenerwerb) oder der Abschluss städtebaulicher Verträge in Betracht.

Betroffen sind nur sehr große Bauprojekte

Betroffen sind freilich nur sehr große Projekte. Das „Modell Weilheim“ greift im Geschosswohnungsbau erst, wenn mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Für Neubaugebiete mit Einzel-, Doppel- oder Reihenhäusern liegt die Bagatellgrenze gar bei 1000 Quadratmetern (im gesamten Geltungsbereich). Grundsätzlich wird „nur die Neuentstehung von Wohnflächen – ohne Berücksichtigung eines Altbestandes – angerechnet“.

Was heißt „bezahlbar“?

Bei der schon länger geltenden Vorgabe, mindestens ein Drittel der entstehenden Geschossfläche für „bezahlbaren Wohnraum“ zu sichern, hat die Stadt nicht konkret definiert, was „bezahlbar“ heißt – mit Absicht: Zwar komme hier „insbesondere geförderter Wohnungsbau im Sinne der Förderrichtlinien des Freistaates Bayern zur Einkommensorientierten Förderung (EOF) in Betracht“, heißt es im Beschlusstext. Doch man wolle gerade Bürger, die knapp über diesen Einkommensgrenzen liegen, nicht ausschließen, wie Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, im Stadtrat erklärte. Deshalb sind ausdrücklich auch andere Formen bezahlbaren Wohnraums möglich, „wie zum Beispiel Eigentumswohnungen im Einheimischenmodell, Mietpreisbindungen oder Belegungsrechte zugunsten der Stadt“.

Bauen in Weilheim wird dadurch teurer, meint die CSU

Das gesamte „Modell Weilheim“ gilt bereits seit 1. April – nicht als Satzung, sondern als „politischer Grundsatzbeschluss“. Rechtsanwalt Spieß nannte diesen „eine sehr gute Grundlage, bezahlbaren Wohnraum in Weilheim zu schaffen“. Wobei es wichtig sei, „immer am Puls der Zeit zu bleiben“ und bei Detailfragen flexibel zu sein – so sein „abschließender Rat“. In der jüngsten Stadtratssitzung gab es aufgrund der „langen und intensiven Beschäftigung im Vorfeld“ (so Bürgermeister Markus Loth, BfW) nur noch wenige Wortmeldungen zu dem Grundsatzbeschluss. Dieser sei „eine gute Lösung, um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen eines Bauherren und den Interessen einer Kommune zu finden“, würdigte CSU-Fraktionssprecherin Marion Lunz-Schmieder. Klar sei allerdings auch, dass Bauen dadurch teurer werde.