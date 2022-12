Leben im Wohnmobil: 80-Jähriger wohnt seit Jahren auf vier Rädern — auch bei Minusgraden

Von: Jennifer Battaglia

In seinem Wohnmobil hat Alois Maier alles, was er zum Leben braucht. © Jennifer Battaglia

Seit sechs Jahren lebt Alois Maier im Wohnmobil. Nach dem Tod seiner Frau ist der 80-Jährige in das Zuhause auf vier Rädern gezogen.

Weilheim – Es ist eiskalt, das Thermometer zeigt minus sechs Grad Außentemperatur an. Trotzdem stehen auf dem Stellplatz für Wohnmobile nahe der Ammerschule in Weilheim Fahrzeuge. Eines davon gehört dem 80-jährigen Alois Maier. Der gebürtige Wielenbacher lebt seit Jahren auf vier Rädern. Nach dem Tod seiner zweiten Frau ist Maier in sein mobiles Zuhause gezogen.

Leben im Wohnmobil: Bei klirrender Kälte braucht er alle drei Tage eine Gasflasche

Die klirrende Kälte spürt man im Inneren seines Wohnmobils nicht. Bei kuscheligen 22,5 Grad sitzt Maier in der kleinen Essecke. Hinter ihm steht ein Fernseher, es läuft „Bares für Rares“. „Ich habe hier alles, was ich brauche“, sagt der Rentner. Auf wenigen Quadratmeter gibt es eine Schlaf- und eine Kochgelegenheit, im abgetrennten Bad ein WC und eine Dusche.

Für die angenehme Wärme sorgt eine gasbetriebene Standheizung. „Bei den Temperaturen brauche ich gerade alle drei Tage eine Gasflasche“, sagt der Mann. Pro Stück koste die 25 Euro. „Dafür spare ich mir das Geld für den Kühlschrank.“ Denn auch ohne Strom hat es null Grad in Maiers Eisschrank.

Lange wird es der Rentner nicht mehr in Deutschland aushalten. Über den Winter soll es in die Wärme gen Süden gehen. „Mich zieht es nach Spanien“, sagt er. Um genau zu sein, nach Andalusien, denn dort war er bereits mit seiner Frau. Maier wartet nur darauf, dass sein mobiles Zuhause einen neuen TÜV bekommt und danach könnte es sofort losgehen. Gekauft hat er das Wohnmobil, Baujahr 1999, vor über 15 Jahren. Im kommenden Jahr möchte er sich ein Größeres leisten. „Schauen wir mal, ob das auch klappt.“

Das Reisen liegt ihm sozusagen im Blut. Wie er erzählt, war er früher Fernfahrer von Beruf. „In Europa habe ich viele Länder gesehen“, sagt er. Einsam fühle er sich nicht. „Man trifft immer wieder Leute, mit denen man ratschen kann.“ Außerdem hat Maier Familie. „Ich habe vier Kinder. Die besuchen mich oder ich besuche sie.“ Gemeldet ist der 80-Jährige bei seiner Tochter in Hohenpeißenberg. Die wäscht auch die Wäsche für ihn, weil es im Wohnmobil keinen Platz für eine Waschmaschine gibt.

Leben im Wohnmobil: Auch auf einem Stellplatz gibt‘s Nachbarn

Auf dem Stellplatz in Weilheim steht Maier immer mal wieder, jedoch nie länger als fünf Tage am Stück, denn das ist nicht erlaubt. Der Parkschein kostet 10 Euro pro Tag. Gut sichtbar hängt der Zettel dann in einer der Wohnmobilscheiben. Außerdem parkt der Rentner sein mobiles Zuhause manchmal auf einem Stellplatz in Landsberg oder vor dem Haus eines Spezls.

Und Maier hat auch „Nachbarn“. So steht in Weilheim neben seinem Wohnmobil ein weiteres Gefährt. Es gehört Josef H. aus Peißenberg, der seinen vollen Namen nur ungern in der Zeitung lesen möchte. H. lebt eigenen Aussagen nach seit einiger Zeit in Ungarn, dort hat er sich ein Grundstück und ein Haus gekauft. Aus gesundheitlichen Gründen sind er und seine Freundin gerade vorübergehend wieder in Deutschland. Der 65-Jährige unterzieht sich einer Krebsbehandlung in Garmisch-Partenkirchen. „Der Arzt hat gesagt, dass es gut aussieht“, sagt er merklich erleichtert.

Auf seinem Pick-up hat H. eine Wohnkabine angebracht, in der er und seine Freundin für die Zeit ihres Aufenthalts in Deutschland leben. Auch in ihrem Zuhause ist es kuschelig warm, sagt der Rentner. Kurz vor Weihnachten soll es zurück nach Ungarn gehen.

Vielleicht besucht Alois Maier seinen Nachbarn dann wieder, wenn er von seiner Spanienreise zurückkommt. Denn beide haben sich bereits vor Jahren auf dem Stellplatz kennengelernt. Maier war mittlerweile schon dreimal bei seinem Nachbarn in Osteuropa. Eine gute Nachbarschaft gibt es also auch auf dem Stellplatz.

