Erster Wollmarkt in Weilheim voller Erfolg — „Beim Spinnen muss man entspannt sein“

Wolle, Wolle und nochmal Wolle. Der erste Wollmarkt in Weilheim war ein voller Erfolg. Zwei Tage lang präsentieren Aussteller an 30 Ständen ihr Angebot.

Weilheim – Dass Handarbeiten kein altbackenes Hobby ist, zeigte sich beim ersten Wollmarkt in Weilheim, der an zwei Tagen in beiden Hochlandhallen stattfand. Hier ging es um mehr als nur banale Wollknäule. Die Handarbeitscommunity präsentierte sich mit einem breiten Spektrum und den Trends.

Erster Wollmarkt in Weilheim: Von flauschigen Wolldecken bis zu modischen Mänteln und Ponchos

Auf den Tischen der Aussteller stapelte sich Wolle, Wolle und noch mehr Wolle. Die kam unter anderem von fränkischen Schafen, von Alpakas und sogar von französischen Angora-Ziegen. Einige Sorten waren naturbelassen, andere handgefärbt, manche einfarbig, andere kunterbunt oder mit Ringelgarantie. Ob Stricknadeln, Maschenmarkierer, Knöpfe in vielen Ausführungen oder Fingerringe zur Optimierung des Fadenlaufs: Wer seine Handarbeitsausstattung mit cleveren Gimmicks aufstocken wollte, war ebenfalls richtig. Außerdem wurden verarbeitete Produkte zum Kauf angeboten. Flauschige Wolldecken, die mit einem ganz neuen Verfahren gefertigt wurden zum Beispiel, oder modische Mäntel, Jacken und Ponchos für Groß und Klein.

Viele Neugierige wollten das Angebot erkunden. Schon kurz vor der Eröffnung am Samstag bildete sich eine Schlange vor dem Eingang und bis zum Nachmittag riss der Besucherstrom nicht ab. Darunter war Katharina Oswald, die sich an den über 30 Ständen umsah. Die Lenggrieserin war mit zwei Freundinnen extra zum Markt angereist, um sich über neue Inspirationen zum Stricken, Sticken, Häkeln, Nähen und Spinnen zu holen. „Wir haben jeden Montag einen Handarbeitsstammtisch“, erzählte sie, als sie gerade die Funktionsweise einer Handspindel präsentiert bekam, mit der selbst Wolle gedreht werden kann. Da die gelernte Schneiderin noch ein altes Spinnrad ihrer Oma im Speicher stehen hat, interessierte sie sich für den Einstieg in das Spinnen.

Erster Wollmarkt in Weilheim: Nur wenige Männer besuchten den Markt

„Beim Spinnen muss man entspannt sein“, erläuterte Standbetreiberin Stefanie Hämmerle. Sie gab den drei Damen aus Lenggries eine kurze Einführung zum manuellen Verspinnen der Wollfasern zu einem Garn. „Das wurde Jahrhunderte so gemacht – bis das Spinnrad erfunden wurde“, wusste die Vorarlbergerin über die historischen Hintergründe der traditionellen Technik zu berichten. Die Zuschauerinnen überzeugte sie schnell. Oswald ging strahlend mit einer Spindel samt Schafwolle zum Spinnen weiter und meinte: „Ich werde es heute Abend wahrscheinlich gleich ausprobieren.“ Denn ehe sie ihre Neuerwerbung dem Stammtisch vorführe, wolle sie erst heimlich üben, scherzte sie. Hämmerle war angetan vom Publikum in Weilheim: „Bei neuen Märkten kann man nie wissen, wie es läuft, aber wir sind sehr zufrieden.“

+ Stefanie Hämmerle (l.) erklärte Katharina Oswald (r.) und ihren Freundinnen vom Handarbeitsstammtisch, wie man mit einer Handspindel Garne herstellt. © . gallmetzer

Gabriele Westebbe war ebenfalls hin und weg ob des Zuspruches. „Es ist eine eigene Community für sich“, so die Mitorganisatorin des Marktes und erklärte, dass in den sozialen Netzwerken und in verschiedenen Podcasts gerade viel in Sachen Stricken passiert. Sie sei glücklich darüber, dass es sich bei den Wollfanatikern herumgesprochen habe, dass in Weilheim etwas geboten ist. „Die meisten sind begeistert“, freute sie sich, dass ein bunt gemischtes Klientel kam, das von Familien bis zur Seniorin reichte. Nur Männer waren rar gesät. Stricken scheint ein zum Großteil weibliches Hobby zu bleiben. Vom angebotenen Sortiment konnte Westebbe nur schwärmen: „Die Mischung passt, und auch die Aussteller harmonieren untereinander perfekt.“ Wenn die Stadt auch nächstes Jahr wieder so viel Unterstützung leiste, dann werde auf jeden Fall auch 2024 ein Wollmarkt stattfinden.

