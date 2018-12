Zwei Männer geraten aneinander - Als Polizei kommt, entdeckt sie Erstaunliches

Eine Diskussion zwischen zwei Männern hat sich am Samstag in Weilheim zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Als die Polizei anrückte, machte sie eine erstaunliche Entdeckung.

Weilheim - Am Samstag um gegen 1 Uhr gerieten im Bereich der Herzog-Christoph-Straße in Weilheim zwei Männer miteinander in Streit. Eine ursprüngliche politische Diskussion entwickelte sich laut Mitteilung der Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im Verlauf schlug ein 52-jähriger Weilheimer seinen 56-jährigen Kontrahenten gegen die Brust. Zudem zerriss der Weilheimer dem 56-Jährigen Jacke und T-Shirt.

Handfeste Auseinandersetzung: Polizei rückt an und macht Entdeckung

Die Jacke und das Handy behielt der 52-Jährige laut Polizei zunächst und wollte die Sachen nicht gleich zurückgeben. Bei der Personalienfeststellung durch die eingesetzte Streife händigte der Täter seinen polnischen Führerschein aus – wie sich herausstellte, war dieser jedoch gefälscht und das laut Polizeibericht sehr schlecht. Der Führerschein wurde sichergestellt, den Besitzer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

