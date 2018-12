Zweifachturnhalle als beste Variante? Für diese Lösung ist der TSV Weilheim

Eine neue Zweifachturnhalle auf dem Gymnasiumsgelände – das wäre nach Meinung des TSV Weilheim „der richtige Weg“.

Weilheim – Angesichts der seit langem viel zu geringen Sporthallenkapazitäten in Weilheim forderte der TSV bislang stets den Neubau einer Dreifachturnhalle. Doch die mögliche Lösung mit dem Bau einer Zweifachhalle auf dem Gymnasiums-Gelände, die sich nun abzeichnet, wäre auch für den TSV Weilheim „der richtige Weg“, sagt 1. Vorsitzender Dieter Pausch.

Im Gespräch mit unserer Zeitung beschreibt der TSV-Chef, dass er von der Idee, auf dem Maibaumplatz eine Dreifachhalle zu errichten, immer mehr abkam. Es gäbe schlichtweg zu viele Argumente gegen diesen Standort – von der Dichte der Bebauung über die Bürgerproteste bis hin zum für Schülergruppen gefährlichen Ampel-Übergang. Er habe eingesehen, erklärt Pausch: „Das ist ein problematischer Platz – und es wäre nicht gut, das weiter zu verfolgen.“

Neubau beim Stadion wäre „Notlösung“ gewesen

Auch ein Neubau beim Stadion wäre für den TSV-Vorsitzenden allenfalls „eine Notlösung“ gewesen: „Wir würden dort Freiflächen verlieren, das Stadion zerstückeln, und städtebaulich würde es gewiss nicht schön werden.“ Deshalb habe der TSV Weilheim in Sachen Turnhallen-Neubau nun „eine klare Präferenz“: eine „2+1-Lösung“ am Gymnasium, also Neubau einer (teils unterirdischen) Zweifachhalle plus eine oberirdische Einzelhalle (am Standort der jetzigen, übereinanderliegenden Hallen, die abgerissen werden). Für die Zweifachhalle – die vom Landkreis für den Schulsport gebaut würde – müsste die Stadt nach Ansicht des TSV aber zumindest in eine kleine Tribüne investieren.

Zusätzlich müsse auf längere Sicht die Zweifachturnhalle der Mittelschule zur Dreifachhalle ausgebaut werden. Das ist laut Pausch einerseits für die Förderschule nötig (weshalb auch der Landkreis über die Erweiterung nachdenkt) – und außerdem angesichts der zunehmenden Überlastung der Hardtschul-Turnhalle. Wegen der Ganztagsbetreuung an der Grundschule fehlen dem TSV dort seit Herbst 20 Stunden pro Woche, übergangsweise werde dort auch die Waldorfschule einige Jahre lang Sportunterricht abhalten – was für den TSV bedeute: „Wir fliegen raus.“

TSV Weilheim wird selbst aktiv

Um sein Angebot halten und weiter ausbauen zu können, wird der TSV Weilheim, der über 4000 Mitglieder hat, deshalb auch selbst aktiv: Im Herbst 2019 soll Baubeginn für einen „Anbau Nord“ am Sportzentrum an der Pollinger Straße sein. Für rund 1,5 Millionen Euro (500 000 gibt die Stadt als Zuschuss, mit 220 000 vom Bayerischen Landessportverband wird gerechnet, den Rest finanziert der Verein selbst) ist dort ein 18 Meter langer und 14,5 Meter breiter Anbau geplant. Im Parterre soll ein knapp 200 Quadratmeter großer Raum für Kindergruppen, Tanzen, Reha- und Gesundheitssport entstehen, im ersten Stock ein Gymnastik- und ein deutlich erweiterter Kraftraum.

„Wir wollen uns qualitativ noch besser aufstellen“, sagt Pausch: Wenn der Anbau – so die Hoffnung – im Herbst 2020 fertig ist, soll zugleich eine TSV-„Kindersportschule“ mit eigenen Sportlehrern eröffnet werden. So werde man zu einem „ganz modernen Sportverein“. Pausch rechnet bis zu 150 „zusätzlichen Kindern von drei bis acht Jahren“.