Haft nach Bierflaschenwurf

Zehn Monate muss ein Weilheimer (31) ins Gefängnis. Er wurde vom Amtsgericht Weilheim wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Strafe konnte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Mann bereits unter offener Bewährung stand.

Weilheim– Ein großes Paket an Straftaten hat der Weilheimer schon angehäuft, wie die 20 Eintragungen im Bundeszentralregister verdeutlichen. Diverse Jugendarreste hat er hinter sich. Erzählt er, wie sein Leben verlaufen ist, dann ist das traurig anzuhören. Die Eltern trennten sich, der Bub kam ins Heim. Kurz keimte Hoffnung auf, als eines der Elternteile ihn wieder zu sich nahm, nur um ihn wenig später wieder ins Heim abzuschieben. Es folgte ein Leben auf der Straße ohne jede Berufsausbildung.

Vor der erneuten Straftat im Juli 2018 hatte der Angeklagte sich laut eigener Aussage bemüht, ein normales Leben zu führen, hatte sich eine Wohnung besorgt und einen Job in Aussicht. Aber seine Alkoholprobleme bekam er einfach nicht in den Griff. Neun halbe Bier hatte der eher schmächtige Mann schon getrunken, als er am frühen Abend in einem Supermarkt in Weilheim noch eine Flasche Bier kaufte.

Am Eingang streichelte er einen kleinen Hund, zum Missfallen der Besitzerin. Es gab ein Wortgefecht, bei der sich der Mann beleidigt fühlte und die Polizei rufen wollte. Die Frau entfernte sich mit dem Hund auf dem Arm, aber der Mann folgte ihr immer wieder.

Das gefiel einer jungen Frau nicht, die den Mann ansprach und die Sache schlichten wollte. Auch zwischen ihr und dem Angeklagten ging die Diskussion weiter. Es erschien der Freund der jungen Frau und das Pärchen bemühte sich, die Situation zu regeln. Die Hundebesitzerin hatte sich derweil schon entfernt. „Ich dachte dann, der Streit sei vorbei“, sagte die junge Frau vor Gericht aus. Sie und ihr Freund hätten sich umgedreht und wollten gehen. „Da hat mein Freund plötzlich aufgeschrien“, sagte sie. Er wurde von einer Bierflasche am Hinterkopf getroffen, hatte eine große Beule und einige Zeit Kopfschmerzen.

Das Pärchen sprach den Angeklagten daraufhin erneut an und wollte seinen Ausweis sehen, den er auch bereitwillig vorzeigte. „Er entschuldigte sich und meinte, dass das ein Versehen gewesen sei“, sagten beide übereinstimmend aus.

Sie riefen dennoch von zuhause aus die Polizei an und erstatteten Anzeige. Der Angeklagte bedauerte die Diskussion mit der Hundebesitzerin, bestritt aber den Flaschenwurf. Als die Vorsitzende Richterin Christiane Serini nicht auf seine immer vageren Ausreden einging, gab es einen Zwischenruf eines Kumpels des Angeklagten von den Zuschauerplätzen.

„Die Richterin ist ja parteiisch“, ertönte es. „Wir sind hier nicht bei einer Gerichtsshow im Fernsehen“, schimpfte diese und drohte mit einem Ordnungsgeld. Ein Gutachter der Rechtsmedizin attestierte keine eingeschränkte Schuldfähigkeit auf Grund von Alkohol. Der Angeklagte hatte den Alkohol über den ganzen Tag verteilt zu sich genommen, somit war der errechnete Promillespiegel nicht so hoch.

„Eine Bierflasche ist ein gefährliches Werkzeug“, sagte die Richterin bei ihrer Urteilsbegründung. Deswegen muss der junge Mann nun auch ins Gefängnis.

VON REGINA WAHL-GEIGER