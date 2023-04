Weilheimer Albanienhilfe braucht dringend Hilfe - „Der Verein steht vor riesen Herausforderungen“

Von: Kathrin Hauser

Teilen

An den Gebäuden der Albanienhilfe in Elbasan müssen Reparaturarbeiten vorgenommen werden. © Albanienhilfe

Vor über 30 Jahren wurde die „Albanienhilfe Weilheim“ gegründet, die inzwischen seit vielen Jahren im zweitärmsten Land Europas verschiedene Hilfseinrichtungen unterstützt und betreibt. Jetzt braucht der Weilheimer Verein selber Hilfe, um sein Engagement fortsetzen zu können.

Weilheim – Als der Weilheimer Fritz Sommer im Frühjahr 1992 Bilder der abgemagerten Menschen gesehen hatte, die sich auf verrosteten, alten Schiffen auf die Flucht übers Meer begeben hatten, entschloss er sich, im Herbst des selben Jahres eine Reise ins Armenhaus Europas zu unternehmen. Was er in Albanien an Armut und Elend sah, ließ ihm keine Ruhe mehr. Insbesondere die Not der Kinder, von denen viele auf der Straße lebten und sich ihren Lebensunterhalt erbetteln mussten, berührte ihn. Er gründete zusammen mit Freunden aus der Weilheimer Kolpingfamilie die „Albanienhilfe Weilheim“. Der Verein wurde sofort tätig: Zahlreiche Transporte brachten Hilfsgüter von Weilheim nach Albanien und es wurden Suppenküchen eingerichtet.

Nach und nach errichtete der Verein, ein Kinderheim, in dem bis zu 30 Kinder leben, einen Kindergarten, den bis zu 90 Buben und Mädchen besuchen, das Mädchenwohnheim Haus „Antonia“ in Elbasan, wo es auch ein „Betreutes Wohnen“ für Buben gibt, sowie einen Kindergarten für etwa 40 Buben und Mädchen und eine Suppenküche in Lac, einem Ort in einer armen Bergregion. Auch, nachdem Sommer im Jahr 2001 gestorben war, ging das Engagement weiter. Rund 200 000 Euro muss der kleine Weilheimer Verein pro Jahr aufbringen, um die Einrichtungen zu erhalten.

Im Jahr müssen rund 200 000 Euro für den Unterhalt aufgebracht werden

Diese Summe wird seit Jahrzehnten vor allem von den vielen treuen Spendern aus Weilheim und der Umgebung aufgebracht. Doch nun stehen Herausforderungen an, die laut dem Vorsitzenden der Albanienhilfe, Claus Nitzinger, allein mit der Unterstützung der vielen privaten Spender nicht zu meistern sind. „Wir müssen jede Menge Reparaturen machen lassen“, sagt der Weilheimer. Zum Beispiel müsse die Wasserversorgung erneuert werden, weil sie ein Leck hat, was relativ kompliziert sei. „Die anstehenden Arbeiten kosten leicht mehrere 10 000 Euro“, sagt Nitzinger: „Das können wir nicht von unseren normalen Spenden finanzieren.“ Der Verein stehe vor „riesen Herausforderungen“, die trotz der treuen Unterstützung der Spender aus der Region nicht zu meistern seien.

Das „Haus Antonia“ ist ein Mädchenwohnheim, das im Jahr 2007 eingeweiht wurde. © Albanienhilfe

Die Renovierungsarbeiten seien unumgänglich. „Wir machen keine Luxussanierung, sondern nur das absolut Notwendigste“, sagt Nitzinger. Er hat sich schon an verschiedene Stellen gewandt, die die Albanienhilfe bereits bei anderen Projekten unterstützt haben, doch bislang ohne Erfolg. Es sei abgelehnt worden, weil zum Teil nur der Neubau unterstützt werde, zum Teil ausschließlich Projekte in der Ukraine unterstützt würden. Dennoch werde er weiter um Hilfe bitten, wo es gehe, sagt Nitzinger.

Der Vorsitzende appelliert an Firmen und andere finanzkräftige Personen und Organisationen, die Albanienhilfe bei den anstehenden Sanierungsarbeiten zu unterstützen. „Wir können die Herausforderungen nicht mit unseren Spenderinnen und Spendern stemmen“, sagt Nitzinger: „Unsere Einrichtung muss erhalten bleiben.“

Engagement weiter wichtig

Wie wichtig das Engagement der „Albanienhilfe Weilheim“ immer noch ist, sei erst kürzlich wieder deutlich geworden, als vier Geschwister ins Kinderheim gebracht wurden, die zuvor vollkommen verwahrlost in einer Art Hütte gehaust haben. Neben der Hilfe für die Kinder, denen im Kinderheim eine Zukunftsperspektive eröffnet wird, leiste der Weilheimer Verein unter anderem als Arbeitgeber eine Art von Entwicklungshilfe. „Bei uns sind bis zu 20 Leute beschäftigt“, sagt Nitzinger. Es sei wichtig, die Kinder zu stärken, „damit sie eine Perspektive haben“. Im Gedenken an ihren Gründer, Fritz Sommer, feiert die „Albanienhilfe Weilheim“ am Sonntag einen Dankgottesdienst.

Dankgottesdienst: Für Sonntag, 23. April 2023, lädt die „Albanienhilfe Weilheim“ zu Ehren ihres Gründers Fritz Sommer zum Dankgottesdienst in die Stadtpfarrkirche „Mariae Himmelfahrt“ ein. Der Gottesdienst, der von der Stadtkapelle Weilheim mitgestaltet wird, beginnt um 18.30 Uhr.