Weilheimer Autoschau: Aussteller präsentierten neue Modelle und Trends – Fokus auf E-Mobilität

Ausstellung am Wochenende

Zur Weilheimer Autoausstellung am Wochenende kamen wetterbedingt weniger Besucher. Diese zeigten aber gezieltes Interesse, wie Aussteller feststellten. Neue Modelle und drei neue Trends lockten Besucher an.

Weilheim – Drei Mal musste die Weilheimer Autoschau wegen der Pandemie pausieren. Auf der Ausstellung auf dem Volksfestgelände und in den Hallen gab es dafür heuer die Neuheiten von vier Jahren zu sehen. Drei Trends zeichnen sich dabei ab. Im Vordergrund bei allen Ausstellern stand die Elektromobilität. Johannes Medele, der die Mercedes-Palette bis zum LKW präsentierte, stellte zudem großes Interesse an den neuen Modellen des Smart und des „SL“ fest, den es auch mit Acht-Zylinder-Motor und Allradantrieb gibt.

Ebenfalls ein nicht alltägliches Fahrzeug zeigte das Autohaus Doleschal: die „Alpine“. Das orangefarbene Leichtgewicht aus Aluminium und Verbundwerkstoff hebt sich laut Petra Hofer von gewöhnlichen Sportwagen ab und wird gerade deshalb geschätzt: „Die Alpine ist einfach schön.“ Bei Doleschal sieht man auch Zuwachs am anderen Ende der Preisskala. Dacia habe das Zeug, der neue Volkswagen zu werden. Die preisgünstigen und zuverlässigen Rumänen erfreuen sich steigender Beliebtheit, auch mit Elektro-Antrieb. Auch bei „Auto und Service“ stand die Elektro-Mobilität in Vordergrund des Interesses. Die Besucher fragten vor allem nach Reichweite und Ladezeit, so Udo Steck.

Wohnmobil-Sparte auf Autoschau stark vertreten: Rund 30 Modelle gab es zu besichtigen

Nicht zu übersehen war eine neue Sparte, die durch Corona noch einmal einen starken Auftrieb bekommen hat. Rund 30 Wohnmobile konnten die Besucher, die Wind und Wetter trotzten, besichtigen. Am unteren Ende der Größen-Skala ist der Elektro-Bulli angesiedelt, der laut Thomas Lorf von „Alpin-Camper“ für zwei Personen ausgelegt ist. Er sei das ideale Fahrzeug für Leute, „die nur ein Auto haben wollen“, das Alltagsfahrzeug und Camper vereint und zudem umweltfreundlich ist. Laut Kai Fenner, der Wohnmobile auf französischer Basis anbietet, sind die gut ausgestatteten 3,5-Tonner besonders gefragt. „Alles drin, alles dran“ sei der Kundenwunsch. Ebenso sieht es Cem Bercin von „La Marca“ in Landsberg. Er war mit einem 7,5-Meter langen Luxus-Camper erstmals auf die Weilheimer Ausstellung gekommen, weil diese einen guten Ruf habe.

Stark vertreten waren erstmals die Kleinautos, die mit dem Moped-Führerschein gefahren werden dürfen. Diese werden nicht nur von Jugendlichen gefahren, sie erfreuen sich auch bei Erwachsenen steigender Beliebtheit als Zweitauto für die Stadt, wie die Händler von „Ligier“ und „Aixam“ feststellten. Grund sei, dass die Kleinwagen kostengünstig sind und nur kleine Parklücken brauchen.

Wegen regnerischem Wetter: Besuch am Samstag mäßig, Sonntag „sehr positiv“

Konkrete Kaufabsicht brachten Jacqueline Huber und ihre Tochter Joana aus Penzing mit. Die bald 18-Jährige möchte als ihr erstes Auto einen Verbrenner mit Automatikgetriebe. Der Captur von Renault kam in die engere Auswahl. Ganz klare Vorstellungen haben auch Gitte und Hans Schießler mitgebracht, die derzeit noch mit Diesel fahren. Das neue Auto soll „klein und handlich sein und einen elektrischen Allradantrieb haben“, so Gitte Schießler, weil man damit wieder „nach München fahren“ könne.

Ausstellungsleiter Klaus Hubl vom Motorsport-Club Weilheim zog am Sonntagnachmittag eine erste Bilanz. Der Besuch am Samstag sei mäßig gewesen, was am Wetter gelegen habe. Am Nachmittag stürmte es. Der Sonntag hingegen sei „sehr positiv“ verlaufen. Eine erfreuliche Nachricht für die Autoschau sei, dass die Stadthalle, die zur Zeit gesperrt ist, 2025 wieder genutzt werden kann. Bürgermeister Markus Loth habe bei der Eröffnung zugesagt, dass heuer mit der Sanierung begonnen werde. Von Alfred Schubert

