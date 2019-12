Weilheimer Weihnachtsmarkt ohne weihnachtliches Wetter

Beim Weilheimer Christkindlmarkt herrschte vor allem abends dichter Andrang. Die Vereine profitierten von der längeren Öffnungszeit.

Weilheim – Mit Schnee und Kälte konnte der Christkindlmarkt auf dem Weilheimer Marienplatz heuer nicht aufwarten. Dafür war er aber auch nicht durch Regen oder Wind beeinträchtigt, und so herrschte besonders abends dichter Andrang an den rund 20 Ständen, an denen neben Bewirtung und Weihnachtsdekoration auch Schmuck, Bekleidung und Bildkalender mit heimischen Motiven angeboten wurden.

Peter Nasilowski, der am Stand der Bergwacht-Bereitschaft schon seit 29 Jahren Glühwein, Plätzchen und Stollen verkauft, meint, dass es heuer „besser gelaufen ist“ als in den Vorjahren. Grund dafür sei die von Donnerstag bis Samstag um eine Stunde verlängerte Öffnungszeit. Gerade in der letzten Stunde bis 21 Uhr würden noch viele Besucher kommen – oder länger bleiben.

Hüttenzauber zieht Besucher ab

Harald Mansi, der seit zwölf Jahren für die Arbeiterwohlfahrt Crêpes bäckt, hat allerdings festgestellt, dass der Hüttenzauber in der Schmidstraße und auf dem Kirchplatz Besucher vom Weihnachtsmarkt abzieht. Am AWO-Stand sei noch nie so wenig Glühwein verkauft worden wie heuer. Vom Lions-Club, der sich einen Stand mit den Rotariern teilte, bekommen Familien, die in Notlagen sind, laut Matthias Bechtold heuer wieder eine Spende. Nachdem die Mitglieder Glühwein, Plätzchen und Marmeladen für den Verkauf auf dem Christkindlmarkt spenden, falle das finanzielle Ergebnis entsprechend gut aus.

st

