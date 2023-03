Weilheimer (52) soll als falscher Polizist Kinder missbraucht haben – Er bestreitet Vorwürfe

Von: Angela Walser

Der Angeklagte im Gespräch mit seinem Anwalt Jürgen Hadinger (l). © Peter kneffel/dpa

Unter der Vorspiegelung, ein Polizist zu sein, erschlich sich im September 2021 ein 52-jähriger Weilheimer das Vertrauen von drei Buben und betatschte sie – mitunter im Intimbereich. Er bestreitet die Missbrauchs-Vorwürfe.

Weilheim/München – Die Kinder, die heute 11, 12 und 13 Jahre alt sind, waren meist auf dem Heimweg, als sie ein Fremder ansprach. Er zeigte ihnen ein Abzeichen der bayerischen Polizei und erzählte ihnen irgendeine Geschichte, weshalb er sie durchsuchen müsse.

So geschah es zum Beispiel bei dem Zwölfjährigen in der Grünanlage in der Au. Als der Bub den Mann aufforderte, seine Hände wegzunehmen, ließ dieser sofort von dem Schüler ab. Ähnlich spielte sich ein Vorfall in Schongau ab. Bei einem weiteren Übergriff hielt er sein Opfer mit den Worten „Stopp Polizei“ an. Wenige Tage später wurde er verhaftet.

Prozessauftakt: Missbrauchs-Vorwürfe schockten Angeklagten

Zum Prozessauftakt wollte er nicht viel sagen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn auch noch wegen zahlreicher Betrugsdelikte wie Champagner- und Benzinklau sowie Erschleichens von einem Auto angeklagt. Der Schaden wurde in der Anklage auf 50 000 Euro beziffert. Die Betrugsfälle räumte der Angeklagte unumwunden ein, doch die Missbrauchs-Vorwürfe hatten ihn total geschockt. „Ich war das nicht“, sagte der 52-Jährige und sein Verteidiger erklärte, dass die Vorwürfe für seinen Mandanten eine Katastrophe seien. „Damit muss er jetzt „erstmal zurecht kommen.“

Tatsächlich hatten die Kinder den Angeklagten nicht als ihren Peiniger wieder erkannt. Sie erinnerten sich an einen Hochdeutsch sprechenden Mann. Der Angeklagte stammt aus Kasachstan. Sein Deutsch ist nicht akzentfrei.

Für seine Täterschaft sprach allerdings, dass sich sein Handy zu den Tatzeiten in den entsprechenden Funkzellen eingeloggt hatte. Das Handy will der Mann aber damals gar nicht besessen haben. Er hatte es aus Geldnöten angeblich verpfändet.

Gutachter schätzen ihn nicht als pädophil ein

Wiederum für ihn sprach ein Gutachten, in dem er nicht als pädophil bezeichnet und in dem ihm keine Neigung zu Buben, Jugendlichen oder Männern attestiert wurde. Er selber war eher als Boxer aufgefallen. Bis ins Jahr 2000 hatte er beim TSV 1860 München trainiert. In den 90er Jahren wurde er einmal Oberbayerischer Meister im Halbschwergewicht. Mit der Corona-Krise war er in finanzielle Schwierigkeiten geschlittert und wurde schließlich kurz vor den Übergriffen gekündigt.

Ohne Geld ging er zum Stehlen, entwendete Spirituosen, Haushaltswaren, aber auch mal eine Jacke oder ein Handy sowie Lebensmittel. Die Anklage listete etliche Diebstähle auf. „Er hält das für durchaus möglich, dass das alles passiert ist“, erklärte sein Verteidiger. Tatsächlich leidet der Mann unter eine schizoaffektiven Störung und war deshalb nicht in der Lage, sein Unrecht einzusehen.

Für den 52-Jährigen geht es deshalb im Prozess um seine Unterbringung in der Psychiatrie. Bestraft werden kann er für Geschehenes nicht. Er befindet sich bereits seit Juni vergangenen Jahres im Bezirksklinikum in Haar. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.