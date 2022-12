Feine Komik, ernster Hintergrund

Lagebesprechung nach dem ersten Proben-Durchlauf im Stadttheater: (v.l.) Katja Brenner, Nathalie Seitz, Tasja Fischer, Hewa Asaad, Yvonne Brosch, Ansgar Wilk, Andreas Arneth, Uwe Kosubek und Timo Alexander Wenzel. © näher

Vorhang auf für die zweite Produktion der Weilheimer Festspiele 2022: Ab 16. Dezember ist im Stadttheater sechsmal die Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ zu sehen. Ein Probenbesuch zeigt, dass man sich auf köstlichen Humor freuen darf.

Weilheim – Auf der Bühne dürften die wenigsten dieses Stück schon einmal gesehen haben, trotzdem tauchen mit der Nennung seines Titels schemenhafte Erinnerungen auf. Denn „Der Raub der Sabinerinnen“, eine 1884 uraufgeführte Komödie von Franz und Paul von Schönthan, wurde unzählige Male verfilmt, etwa in den 1950er Jahren mit dem legendären Gustav Knuth in der Paraderolle des sächsischen Theaterdirektors Striese. Auch eine Fernseh-Aufzeichnung des Stücks mit Rudolf Platte 1973 sowie eine ZDF-Verfilmung mit Martin Held und Gert Fröbe aus dem Jahr 1983 haben zur Verankerung im kollektiven Gedächtnis beigetragen.

Das Weilheimer Publikum kann das Stück nun live im Stadttheater erleben. „In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel haben wir traditionell ein eher heiteres Stück im Programm“, erläutert Yvonne Brosch. „Nachdem wir Goldoni und Molière schon hatten und als letztes Vor-Corona-Werk mit viel Erfolg ‚Die Feuerzangenbowle’ aufgeführt haben, bin ich nun auf ‚Der Raub der Sabinerinnen’ gekommen. Denn der Humor ist in den beiden Stücken ganz ähnlich. Und entspricht auch ganz unserem Humor“, sagt die Regisseurin und bezieht damit Andreas Arneth ein, der wie immer für das Bühnenbild zuständig ist.

Bei der ersten Probe ist Bühnenbild nur ansatzweise vorhanden

Aus etlichen Bearbeitungen hat Brosch für die Weilheimer Festspiele diejenige von Robert Gillner ausgewählt. Zum einen, weil sie mit seinen Bearbeitungen gute Erfahrungen gemacht hat, zum anderen, weil hier die Besetzung mit sieben Schauspielern auskommt, während das Original elf Rollen verzeichnet. Bei der ersten Probe vor Ort in Weilheim ist das Bühnenbild erst ansatzweise vorhanden; die Darsteller tragen noch keine oder nur angedeutete Kostüme. „Wo ist das Bücherregal, das ich abstauben soll?“, fragt Nathalie Seitz als Haushälterin Rosa. Arneth zeigt ihr das bislang imaginäre Regal.

Dann ruft Brosch „Vorhang auf!“ als Signal, dass es losgehen kann. Und es ist faszinierend, wie der Zauber des Theaters wirkt, auch wenn vieles noch hinzugedacht werden muss. Auftritt Prof. Martin Gollwitz, Direktor des Humboldt-Gymnasiums (Timo Alexander Wenzel), der die schlüpfrige Lieder singende Rosa rügt. Und peinlich berührt schweigt, als diese erklärt, das Liederbuch beim Abstauben ganz hinten in seinem Bücherregal gefunden zu haben.

Medizinstudenten auf Abwegen und angebliche uneheliche Söhne

Es klingelt, und Rosa lässt einen Besucher ein, den sie für den Vertreter eines Schulbuchverlages gehalten hat, der sich aber als Emanuel Striese, Direktor einer sächsischen Wanderbühne, entpuppt. Ansgar Wilk gibt diesen mit einer liebenswerten Schusseligkeit. Als sich Rosa, eine wahre Theaterenthusiastin, verplappert, der Professor habe selbst ein Bühnenwerk verfasst, will es Striese unbedingt hier im Städtchen Rudolstadt auf die Bühne bringen. Gollwitz stimmt nur unter der Bedingung zu, dass seine Autorschaft geheim bleibt.

Ein weiterer unangekündigter Gast tritt auf: Karl August Groß, Weinhändler aus Berlin (Uwe Kosubek), mit dem der Professor anlässlich eines Pädagogenkongresses in der Hauptstadt in einem dubiosen Nachtlokal versumpft ist. Er sucht seinen Sohn Emil (Hewa Asaad), der offiziell in Leipzig Medizin studiert, doch auf Abwege geraten scheint. Dessen Porträt lässt er dem Professor da, damit er ihm bei der Suche behilflich sein kann. Dieses Bild findet indes seine vorzeitig aus Bad Kissingen zurückgekehrte Frau Friederike (Katja Brenner) und verlässt ob des vermeintlich unehelichen Sohnes ihres Gatten wutentbrannt das Haus.

Blick auf die prekäre Situation der Kulturschaffenden

Auch Tochter Paula (Tasja Fischer) kann sie nicht besänftigen. Und nun nehmen die Dinge ihren Lauf: Die Probenarbeit führt in manches Desaster, die Premiere scheint zur absoluten Katastrophe zu werden. Eine Verwicklung folgt auf die nächste – beste Unterhaltung ist garantiert. Doch Yvonne Brosch will „nicht auf Lacher inszenieren“, da das Stück trotz seiner Komik einen ernsten Hintergrund habe. Es zeigt die prekäre Situation der Kulturschaffenden, die in echter Leidenschaft für ihre Sache brennen, auch wenn sie von manchem Mitbürger mit verletzender Herablassung behandelt werden. „Ich liebe dieses Stück“, sagt die Regisseurin. Wer in die Vorstellung kommt, wird sie verstehen. Von Sabine Näher

Premiere

von „Der Raub der Sabinerinnen“ bei den Weilheimer Festspielen 2022 ist am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr im Stadttheater. Weitere Temine: Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr; Montag, 26. Dezember, 18 Uhr; Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr; Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, sowie Silvester, 31. Dezember, 18 Uhr. Info und Karten: www.weilheimer-festspiele.de.