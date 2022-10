Ein elektrisierender Alb(a)-Traum bei den Weilheimer Festspielen

Trauer oder Heuchelei? (v.l.) Adela (Ricarda V. Wimmer), Martirio (Katharina v. Harsdorf), Magdalena (Caro Stein), Amelia (Patricia Ivanauskas) und Angustias (Augusta Belóka) sollen der verwitweten Mutter (Sabine Lorenz) gehorchen. © Emanuel Gronau

Mit „Bernarda Albas Haus“ gelingt den Weilheimer Festspielen ein Psycho-Krimi: Fürs Bedrohliche genügen in diesem intensiven Erlebnis, das am Freitag Premiere im Stadttheater hatte, fast durchweg Gesten, Worte, Andeutungen oder Haltungen.

Weilheim – Wenn Adela (Ricarda Verena Wimmer), eine der fünf Töchter, sich mit den Händen hinter ihrem Rücken am Bühnenbild (Ausstattung: Andreas Arneth) entlang in den Salon drückt, dann strahlt sie weniger Angst aus als vielmehr verdeckte Angriffslust. Adelas Gegnerinnen unter den insgesamt fünf Schwestern schälen sich bald heraus: Einmal die bereits im Namen als übertriebene Heilige erkennbare Martirio – sehr passend besetzt durch die sowohl optisch als auch im Sprachduktus streng erscheinende Katharina von Harsdorf. Gegnerin ist auch Angustias (Augusta Belóka): Als Halbschwester hat sie ein eigenes Erbteil und dazu die Erlaubnis zur Heirat mit 39 (!). Die Aussicht, dass Angustias den umschwärmtesten Mann des Dorfes bekommt, raubt Adela den Verstand. Die Texte der übrigen Töchter sind etwas kürzer, doch auch Magdalena (Caro Stein) und Amelia (Patricia Ivanauskas) werfen gekonnt spitzige Sarkasmen durch den Salon. Und ja, diese Giftigkeiten sind oft sogar witzig. Ein bisserl Lachen geht also schon in dieser Tragödie.

Durchaus auch komische Elemente in der Tragödie

Nach dem Willen der Gestütsherrin Bernarda darf es, Angustias ausgenommen, keinerlei Männerkontakte geben. Für dieses strenge Regiment findet die Doppel-Regie von Sabine Lorenz und Yvonne Brosch durchaus auch komische Elemente, wenn etwa übertrieben klösterliche Bilder inszeniert werden oder wenn roboterhafter Fleiß die Entmündigung der Töchter zum Kuriosum macht. Die Unbarmherzigkeit der Bernarda gelingt Lorenz bis an den Rand des Schauerlichen. Nur winzige Momente lassen erahnen, dass diese Herrin einstmals Gefühle hatte. Der fast ebenso giftigen Tochter Martirio geht ebenfalls einmal ein Riss durch ihre emotionale Kälte: ein Aufblitzen von Sehnsucht und Schwäche, durch von Harsdorf berührend intensiv umgesetzt.

Männer sind nur als Projektionsfläche präsent

Yvonne Brosch als Hausverwalterin Poncia wirkt halb brav, als könne sie kein Wässerchen trüben, halb orakelt sie wie eine Pythia über die Kammern der Töchter: „Über jedem Zimmer hängt ein Gewitter.“ Vielleicht könnte die zynische Zukunftsschau der Poncia sogar noch etwas mehr Schärfe vertragen. Überlastung und Überdruss der Magd (Natalie Seitz) gelingen überzeugend, die Auftritte der Nachbarinnen (Maria Antonietta Piras Wobbe und Katja Brenner) bleiben kurz. Wie ein Hofnarr die Konventionen brechend, tanzt und springt Großmutter Josefa (spritzig: Michaela Stögbauer) durch manche Szene, und skizziert – inmitten dadaistischer Nonsens-Zeilen – auch einen alternativen Lebensentwurf.

Autor Federico García Lorca lässt die Männer zwar weg, doch bleiben sie als Projektionsfläche präsent: Sie werden als bedrohlich und egoistisch geschildert; inklusive einer Vorausahnung von „Me too“. Dennoch gibt es bei den Protagonistinnen keine Zukunftsvorstellung ohne Kerle. Dafür trifft der Text von 1936 Andeutungen über neue Geschlechterrollen: Manche Töchter versuchen ihrerseits das Erobern. Auch will Bernarda „der“ Diktator sein in Haus und Umfeld und zeigt männliche Züge. Die ins Politische deutbare Symbolik von Bernardas Regime – mit der spanischen Bevölkerung unterdrückt und gebetsbetäubt unter Franco – sorgte übrigens dafür, dass das Stück im Entstehungsland bis 1950 nicht gezeigt werden durfte.

Das Ende entlädt sich wie ein Gewitter

Im zweiten Teil gewinnt die Handlung zusätzlich Schwung; die Machtkämpfe werden immer packender. Zuletzt behalten die Vorausdeutungen der Poncia und des Nachthimmels recht: Das Ende des Stücks entlädt sich wie ein Gewitter. Beeindruckend fest und lang bleibt die Spannung geradezu elektrisch an den Zuschauern haften: Ein wunderbar intensives Erlebnis.

Andreas Bretting

Weitere Aufführungen von „Bernarda Albas Haus“ sind am 27., 28., 29. und 30. Oktober im Stadttheater Weilheim (Do-Sa 20 Uhr, So 18 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf unter www. stadttheater-weilheim.de (Hilfe notfalls unter Telefon 0152-565 70 359) sowie an der Abendkasse.