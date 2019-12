So schön kann Schule sein: „Die Feuerzangenbowle“ im Stadttheater Weilheim

So nostalgisch, so schön: „Die Feuerzangenbowle“ setzt zum 20-jährigen Bestehen der „Weilheimer Festspiele“ ein Highlight im Stadttheater – auch dank der Livemusik aus dem Orchestergraben. Bei der Premiere am Samstag gab’s tosenden Applaus.

Weilheim – Der disziplinversessene „Schnauz“, der stets um den Ruf seines „Pennals“ besorgte „Zeus“, der wunderbar menschliche „Bömmel“: All’ die vertraut-schrulligen Oberlehrer aus dem Gymnasium der fiktiven Kleinstadt Babenberg um das Jahr 1900 haben ihren Auftritt im Weilheimer Stadttheater – als wär’s ein Film von Heinz Rühmann.

Wer dessen berühmte, 1944 erschienene Verfilmung der „Feuerzangenbowle“ liebt, bekommt in der zweiten Jubiläumsproduktion der „Weilheimer Festspiele 2019“ (einer Neuauflage der Erfolgsinszenierung von 2004) selig-süße Erinnerungen serviert. Dazu trägt maßgeblich auch die Live-Musik bei, die hier gleich zu Beginn gewürdigt werden muss: Ein bestens vorbereitetes Ensemble der „Symphonic Air-Connection“, dem Blasorchester der Musikschule Weilheim, lässt aus dem endlich mal wieder genutzten Orchestergraben des Stadttheaters vertraute Melodien aus alten Ufa-Filmen schallen. Mit Schlagern wie „Wir machen Musik“, „Die kleine Stadt will schlafen geh’n“ oder „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“ versetzen die 15 Musiker unter Leitung von Berthold Reitinger auf Anhieb in herzerwärmend nostalgische Stimmung, noch ehe der Vorhang fällt. Niemals würde Musik von der Konserve so direkt, so wohlig wirken.

Pure Nostalgie aus dem Orchestergraben und auf der Bühne

Was der Wohlklang aus dem Orchestergraben akustisch bereitet, setzen das Bühnenbild und die Ausstattung (wie immer großartig eingerichtet von Andreas Arneth) nahtlos fort. Die grünlichen Wände, die simplen Pulte und das ehrwürdige Katheder, die milde Beleuchtung, die Bärte und die herrlichen Knickerbockerhosen: Alles führt hier hundert Jahre in die Vergangenheit. Regisseurin Yvonne Brosch lässt die Herren Pauker mit all ihren bekannten Spleens auftreten. Professor Bömmel (Willi Beck) zieht erst mal die Schuhe aus, ehe er rheinische Physik gibt („Also, wat is en Dampfmaschin? Da stelle mer uns mal janz dumm...“). Direktor Knauer (Heiko Dietz) rudert nicht nur mit den Armen, um die Reputation seiner Lehranstalt zu retten. Und Professor Crey alias „Schnauz“ (Christian Buse) muss die Pennäler natürlich in genau diesem Dialekt tadeln: „Sä send albern, Ehnen fählt die settliche Reife.“ Wie ihm die „Schöler“ beim Thema „alkoholische Gärung“ die Folgen eines „wenzigen Schlocks“ Heidelbeerwein vorspielen, ist ein großer Spaß. Markus Beisl, Lukas Wörle, Ruben Hagspiel, Sebastian Schmederer, Luis Heine und Lukas Oberhuber sind dabei in ihrem Element.

Hauptdarsteller Uwe Kosubek macht nicht auf Rühmann

Auch wer den legendären Film lange schon nicht mehr gesehen hat, kann ganze Sätze aus dem Stück nach Heinrich Spoerls Roman mitsprechen. Dabei macht Hauptdarsteller Uwe Kosubek gar nicht so sehr auf Rühmann, sondern gibt seinem „Pfeiffer“ eine durchaus eigene, pfiffige Note. Kosubek – der schon über ein Dutzend mal bei den „Weilheimer Festspielen“ mitwirkte – als den berühmten Schriftsteller zu erleben, der aus einer Schnapsidee heraus noch mal Oberprimaner wird, mit seinen Streichen das Gymnasium aufmischt und sich auch noch in die reizende Musikreferendarin (Julia Angeli) verliebt, ist purer Genuss. Auch Christa Pillmann, Teresa Sperling, Michael Golf und Heinz Fink überzeugen in den weiteren Rollen vollends – als Teil eines Gesamtkunstwerks, das auf allerschönste Art der Nostalgie frönen lässt.

