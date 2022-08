Erster Platz beim ersten Anlauf: Weilheimer Flötistin (17) ist Bundessiegerin

Wie der Papa so die Tochter: Katharina Kiermaier spielt seit etwa fünf Jahren Querflöte. © Näher

Für ihre Liebe zur Musik nimmt Katharina Kiermaier einiges auf sich: Obwohl sie noch das Gymnasium Weilheim besucht, hat sie parallel ein Musikstudium in München begonnen. Der Fleiß zahlt sich aus: Die Weilheimerin gewann beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Weilheim – Ein Leben ohne Flöte? Katharina Kiermaier schüttelt entschieden den Kopf, ihre braunen Locken schaukeln. „Niemals! Und selbst, wenn es nicht mein Hauptberuf werden sollte, würde ich auf jeden Fall immer Flöte spielen wollen.“

Zum Instrument kam sie zufällig

Dabei kam sie ganz zufällig zum Instrument: Weil die beste Freundin in der zweiten Klasse in den Blockflötenkurs ging, wollte Kiermaier auch dorthin. Zuhause wurde ihr Interesse gefördert. „Mein Vater hat früher mal Querflöte gespielt. Aber er hat sich das autodidaktisch beigebracht und schließlich nicht weiter verfolgt.“ Anders die Tochter: Sie blieb bei der Flöte. Und irgendwann keimte der Wunsch, ebenfalls zur Querflöte zu wechseln. Doch zuerst musste sie Beharrlichkeit an der kleinen Blockflöte beweisen, ehe sie mit fast zwölf Jahren den ersehnten Querflötenunterricht bekam. Die Lehrerin erkannte ihre Begabung und schickte sie schon drei Jahre später zu einem Jugendmeisterkurs in Österreich. Die dortige Dozentin war so angetan von Kiermaier, dass sie ihr Privatunterricht in Salzburg anbot. Ein Jahr lang fuhr die Weilheimer Gymnasiastin zur neuen Lehrerin an die Salzach. Und dann bestand sie die Aufnahmeprüfung als Jungstudentin an der Münchner Musikhochschule. „Das war im Juli 2020. Im Wintersemester 20/21 habe ich mein Studium in München begonnen“, erzählt die sympathische junge Frau ganz entspannt, als sei es das Normalste von der Welt, neben der Schule zu studieren.

Neben der Schule schon im Studium

Konkret läuft das so ab, dass Kiermaier einmal die Woche Einzelunterricht an der Hochschule hat und dass jeden zweiten Samstag Vorlesung für alle Jungstudenten ist. „Da geht es um Gehörbildung, Musiktheorie und solche Sachen“, erklärt sie.

Außerdem ist sie bereits Mitglied im Odeon-Jugendsinfonieorchester, das mit den Münchner Philharmonikern zusammen arbeitet. Einmal jährlich findet ein gemeinsames Konzertprojekt statt, bei dem die Nachwuchsmusiker direkt von den Erfahrungen der alten Orchesterhasen profitieren können. Außerdem hat das Jugendorchester drei weitere Arbeitsphasen, die in je vier Konzerte münden, die in ganz Bayern aufgeführt werden.

Bis zu sechs Stunden Üben täglich

Und das ganze Pensum läuft neben der Schule ab. „Seitdem ich in der Oberstufe bin, ist es mit dem täglichen Üben nicht mehr ganz so leicht“, gesteht Kiermaier. Je nach den schulischen Anforderungen übt sie zwischen 30 Minuten und fünf bis sechs Stunden, letzteres bevorzugt am Wochenende. „Das Wichtigste ist, die Flöte wirklich jeden Tag in der Hand zu haben“, erklärt sie. Die große Übe-Krise, in die die meisten jungen Musiker irgendwann geraten und die bis zu Aussteigeszenarien führen kann, hat Kiermaier bisher nicht erlebt. „So lange spiele ich ja auch noch nicht auf der Querflöte“, räumt sie ein. Ihre Liebe zum Instrument ist ungetrübt, was sie auch auf das große Glück mit „tollen Lehrern“, die sie hatte und immer noch hat, zurückführt.

Den Bundeswettbewerb ging sie eher entspannt an

Am Wettbewerb „Jugend musiziert“ hat Kiermaier in diesem Jahr erstmals teilgenommen. Normalerweise findet der regionale Wettbewerb zu Jahresbeginn statt. Wer dort punktet, kommt weiter zum Landeswettbewerb. Wegen Corona wurde beides im April gemeinsam ausgetragen. Die Flötistin errang mit ihrer Klavierpartnerin die Höchstpunktzahl, was die Weiterleitung in den Bundeswettbewerb bedeutet. Der fand dieses Jahr an Pfingsten in Oldenburg statt – und wieder gewann Kiermaier.

Wie hat die Weilheimerin die dortige Atmosphäre erlebt? „Viele waren deutlich spürbar sehr aufgeregt. Ich habe versucht, es eher entspannt anzugehen – und das ist mir auch gelungen“, erzählt die Weilheimerin. „Zum Glück bin ich eher der Typ, der bei einer solchen Anspannung über sich hinaus wächst.“ Das ist günstig im Hinblick darauf, dass sie ein Musikstudium nach dem Abitur im nächsten Jahr ins Auge fasst. Unter Druck funktionieren zu können, ist da unabdingbar. „Erfolgsängste habe ich schon auch. Aber ich will es auf jeden Fall probieren!“

Hoffen auf Platz „in einem schönen Orchester“

Und wo sieht sie sich in zehn Jahren? „Da bin ich 27, idealerweise mit dem Studium fertig und habe hoffentlich einen Platz in einem schönen Orchester gefunden. Und vielleicht noch ein paar Flötenschüler…“

Sabine Näher