Prominente Redner weisen in Weilheim Wege aus der Krise 

„Alles Krise?“, fragen die „Weilheimer Glaubensfragen 2020“ – um „Wege in unruhigen Zeiten“ zu weisen. Neben hochkarätigen Theologen kommen die früheren Spitzenpolitiker Theo Waigel und Wolfgang Bosbach zu der Vortragsreihe der katholischen Pfarreiengemeinschaft.

Weilheim – „Themen der Zeit“ aufzugreifen, das ist laut Martin Gregori, dem Leiter des ehrenamtlichen Organisationsteams, der Anspruch der „Weilheimer Glaubensfragen“. Wie sehr das stets gelungen ist, beweist die stolze Zahl von über 15 000 Besuchern, die in den vergangenen zehn Jahren zu den gut 50 Vorträgen dieser Reihe gekommen sind – zu Referenten wie Paul Kirchhof, Claus Hipp oder Gloria von Thurn und Taxis. Auch „Linke“-Politiker Gregor Gysi war schon da (und sorgte neben dem Münchner Pfarrer Rainer Maria Schiessler für den allergrößten Besucher-Ansturm in der Geschichte der „Glaubensfragen“).

Nicht beim Beklagen der Krise stehenbleiben

Keine Frage: Das diesjährige Thema wird dem Anspruch der Organisatoren mehr als gerecht: „Alles Krise? – Wege in unruhigen Zeiten“ ist wohl genau der richtige Titel in diesen Tagen. „Wo sind Frauen und Männer, die um ,Wege in unruhigen Zeiten’ wissen, die ein Gespür für die nächsten Schritte haben?“, fragt Stadtpfarrer Engelbert Birkle in seinem Begleitwort zu der Reihe. Denn keinesfalls, so ergänzt Mitorganisator Stefan Reichhart, wolle man „bei der Krisenanalyse, beim Beklagen stehen bleiben – uns ist wichtig: Wie geht es weiter?“.

So spricht Eberhard Tiefensee (67), Philosophieprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Erfurt, zum Auftakt am 2. April über das „Christsein in religionsloser Gesellschaft“. Die Ordensschwester Katharina Ganz (49) – promovierte Theologin, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und Kämpferin für die Zulassung von Frauen zum Weiheamt, weist am 13. Mai „Wege zu einer geschwisterlichen Kirche“. Und am 16. Juni wird der Augsburger Theologieprofessor Franz Sedlmeier (65) am Beispiel einer alttestamentlichen Krisengeschichte Wege für heute aufzeigen. Titel: „Das Gottesvolk zwischen Abbruch und Aufbruch“.

Eindrucksvolles Archiv zu 10 Jahre „Weilheimer Glaubensfragen“

Doch es geht bei den „Glaubensfragen“ nicht nur um die Kirche. Auch heuer kommen in dieser Reihe wieder prominente Politiker ins „Haus der Begegnung“, um gesellschaftliche Fragen zu erörtern: „Deutschland am Scheideweg?“ fragt am 28. April der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und gefragte Talkshow-Gast Wolfgang Bosbach (67) – um Mut zu machen „wider die Resignation“. Und CSU-Größe Theo Waigel (80), ehemaliger Finanzminister und „Vater des Euro“, hat fest zugesagt, zum Thema „Europa wohin? – Perspektiven für einen verunsicherten Kontinent“ zu sprechen. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.

Spannende Diskussionen sind also wieder garantiert bei den „Weilheimer Glaubensfragen“, die heuer zehnjähriges Bestehen feiern. Das stolze Archiv dieser Dekade – mit allen Referenten und Themen, mit Fotos und sogar mit Presseberichten – findet sich übrigens unter www.weilheimer-glaubensfragen.de. Und auch heuer gilt wieder für alle Vorträge freier Eintritt.

Die Termine im Überblick:

- Donnerstag, 2. April, 20 Uhr: Prof. Eberhard Tiefensee, „Leben ohne Gott? – Christsein in religionsloser Gesellschaft“.

- Dienstag, 28. April, 19 Uhr: Wolfgang Bosbach, „Deutschland am Scheideweg? – Wider die Resignation“.

- Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr: Sr. Katharina Ganz, „Als Mann und Frau...? – Wege zu einer geschwisterlichen Kirche“.

- Dienstag, 16. Juni, 19.30 Uhr: Prof. Franz Sedlmeier, „Exilzeit – Krisenzeit. Das Gottesvolk zwischen Abbruch und Aufbruch“.

-Termin noch offen: Theo Waigel, „Europa wohin? – Perspektiven für einen verunsicherten Kontinent“.

Alle Veranstaltungen finden im „Haus der Begegnung“ an der Römerstraße in Weilheim statt. Der Eintritt ist frei.

