Weilheimer Hallenbad wieder länger offen

Von: Johannes Thoma

Teilen

Vorbei ist es bald mit der Ruhe: Ab 9. Januar hat das Weilheimer Hallenbad wieder deutlich länger geöffnet. © Landratsamt

Der Personalmangel ist behoben, nach den Weihnachtsferien erweitert das Weilheimer Hallenbad seine Öffnungszeiten. Dann ist das Bad auch am Dienstag und Donnerstag öffentlich zugänglich. Eine Rückkehr zum Frühschwimmen indes ist derzeit nicht vorgesehen.

Weilheim – In den vergangenen Jahren mussten sich die Besucher des Hallenbades immer wieder auf veränderte Öffnungszeiten einstellen. Das lag zum einem am Spardruck, zum anderen an Corona und zuletzt kam auch noch ein gravierender Personalmangel hinzu. Statt fünf Mitarbeitern für die Badeaufsicht hatte das Landratsamt als Besitzer zwischenzeitlich nur mehr zwei Angestellte auf der Gehaltsliste. Der Personalmangel ist nun – für viele überraschend – behoben. Das Bad hat ab Montag, 9. Januar, auch wieder dienstags und donnerstags geöffnet (siehe auch Kasten).

Landkreis fehlt das Geld

„Man sieht auch an dieser Stelle den Fachkräftemangel: So hat es über ein Jahr gedauert, die Stelle des Fachangestellten für Bäderbetriebe neu zu besetzen“ schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Es handle sich dabei nicht um neu geschaffene Stellen, es seien lediglich die drei fehlenden Mitarbeiter zum Jahresbeginn 2023 eingestellt worden. Auch eine zusätzliche Kassenkraft wurde gefunden, sodass das Bad auch in diesem Bereich wieder doppelt besetzt ist.

Für das Hallenbad Weilheim sind zwei Rettungsschwimmer und drei Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie zwei Kassenkräfte vorgesehen. Die beiden Stellen für Rettungsschwimmer sind bereits seit Dezember wieder besetzt. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn die Perspektiven für die Mitarbeiter liegen im Dunkeln. Das Hallenbad müsste eigentlich saniert werden. Doch dafür fehlt dem Landkreis, der die Anlage gemeinsam mit der Stadt Weilheim betreibt, das Geld. Beide Seiten beschlossen, das Bad so lange gemeinsam weiter zu führen, bis es nicht mehr geht. Währenddessen soll die Stadt ein neues Hallenbad bauen. Doch es ist unklar, ob die Stadt das wirklich realisieren kann. Ebenso unklar ist, wie lange das betagte, aber bei den Besuchern beliebte Hallenbad noch genutzt werden kann. Neben dem öffentlichen Schwimmen wird das Bad auch von Vereinen, Schulen und für Kurse genutzt.