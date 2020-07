Weilheimer lärmt mit Kettensäge am Fenster - als Polizei kommt, zückt er ein Messer

Einen nervenaufreibenden Einsatz hat die Weilheimer Polizei am Mittwochabend absolvieren müssen. Bei einem offenbar psychisch kranken Mann wurde ein wahres Waffenarsenal gefunden.

Weilheim - Weil ein 51-jähriger Anwohner in der Weilheimer Steinlestraße mit einer laufenden Kettensäge (ohne Kettenschwert) am Fenster stand und unnötigen Lärm verursachte, wurde am Mittwoch um 22 Uhr eine Streifenbesatzung der OED Weilheim gerufen. Der Ruhestörer war laut Polizeibericht den Beamten gegenüber aggressiv – er stand mit einem Messer vor ihnen und ging langsam auf sie zu. Erst nach wiederholter Aufforderung und der Androhung von Zwangsmitteln legte er das Messer ab und konnte schließlich fixiert werden.

Mann durfte keine Waffen besitzen

Der mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In der Wohnung befanden sich zahlreiche Äxte, Macheten, Messer und selbst gebastelte Hieb- und Stoßwaffen. Diese wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt, zumal dem Mann aufgrund eines wegen früherer Vorfälle ergangenen Bescheides des Landratsamtes Weilheim-Schongau der Besitz sämtlicher, auch erlaubnisfreier, Waffen verboten ist.

