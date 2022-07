21 Open-Air-Lesungen, mitten in der Altstadt - und alles bei freiem Eintritt

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Sie organisieren die „Lesepause“ am Kirchplatz: (v.l.) Ellen Verwold, Gerd Veit und Uta Orawetz. Als Veranstalter fungiert der Aktionskreis Innenstadt im Gewerbeverband. © Gronau

Elf Abende, 21 Lesungen: Literatur in allen Facetten lässt ab 14. Juli die „Weilheimer Lesepause“ erleben. Auf einer Bühne am Kirchplatz lesen bekannte Persönlichkeiten aus der Region, ein Pavillon lädt zum Schmökern ein – und das alles bei freiem Eintritt.

Weilheim – Es ist ein veritables Literaturfestival, mitten in der Altstadt, getragen durch Privatinitiative. Die ehemalige Stadträtin Uta Orawetz hat die „Lesepause“ 2017 initiiert, heuer nun gibt es die dritte Ausgabe mit Live-Lesungen. Der Lesepavillon, in dem Passanten täglich ab 10 Uhr nach Herzenslust schmökern können, wird sogar schon zum vierten Mal aufgebaut. Den Bücherschrank darin bestückt die Weilheimer Buchhandlung Zauberberg mit Werken für große und kleine Leser.

Weilheimer Lesepause: Auch ein bekannter Schauspieler kommt

Den Reigen der Lesungen eröffnet am Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr, der aus Weilheim stammende Autor, Musiker und Kasperltheater-Intendant Richard Oehmann. Er präsentiert unter dem Titel „Lyrik und Schmarrn“ auch „nie Gehörtes von abgesagten Nockherberg-Singspielen“. Bis 24. Juli folgen dann allabendlich ab 19 Uhr zwei Veranstaltungen. Stadtarchivar Joachim Heberlein ist ebenso mit von der Partie wie der VHS-Vorsitzende Helmut Hornung, Märchenerzählerin Maria Schumacher, Diakon Stefan Reichhart, die Naturschützer Monika und Giselher Propach und viele weitere bekannte Gesichter aus der Region. Mit Schauspieler Dieter Fischer („Die Rosenheim-Cops“) ist sogar TV-Prominenz vertreten. Bei allen Lesungen können übrigens auch Getränke erworben werden.

Lesen Sie auch: Deutschlands einziges Humorfestival lockt an den Starnberger See

Ein Zuschauerdach schützt bei den Lesungen am Kirchplatz vor Regen. Sollte dennoch eine Verlegung nach drinnen nötig sein, wird im Internet und per Hinweistafel an der Bühne informiert. Organisiert hat Orawetz die „Lesepause“ zusammen mit Gerd Veit und Ellen Verwold (Zauberberg). Für die professionelle Technik sorgt Josef Wiedemann, für Info in den sozialen Netzwerken Jutta Liebmann, für die Website Robert Stöppel. Finanzielle Unterstützung kommt vor allem vom Verein für Standortförderung.

Infos zu allen Veranstaltungen unter lesepause-am-kirchplatz.de