Hochkarätige Konzertreihe startet mit seltener Begegnung - und der Eintritt ist immer frei

Weilheimer Orgelsommer

Von Magnus Reitinger schließen

Mit einer seltenen Begegnung beginnt am Sonntag, 23. April, der Weilheimer Orgelsommer 2023. Drei Konzerte spannen bis Juli einen großen musikalischen Bogen – und schüren die Vorfreude auf nächstes Jahr.

Weilheim – Schon der Auftakt macht klar: Allein mit der Orgel in Weilheims Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist keine Konzertreihe mehr zu machen. Zu unzuverlässig ist das nurmehr notdürftig hergerichtete Instrument dort. Deshalb ist die katholische Pfarreiengemeinschaft dankbar, für das erste Konzert des Orgelsommers 2023 wieder in die evangelische Apostelkirche ausweichen zu dürfen. Dort ist am kommenden Sonntag, 23. April, um 18 Uhr eine außergewöhnliche Begegnung zu erleben: Der Weilheimer Jazzstar Johannes Enders (Saxofon) trifft auf die „Schola Cantorum München“, die Choralschola der Musikhochschule unter der Leitung von Diözesanmusikdirektor Stephan Zippe. Begleitet vom Weilheimer Organisten Jürgen Geiger, dem künstlerischen Leiter des Orgelsommers, verbinden sie gregorianische Choräle und heutige Improvisationen.

+ Mit Violine und Orgel gastieren am 20. Mai Eva und Martin Kovarik beim Weilheimer Orgelsommer. © Veranstalter

Beim zweiten Konzert darf sich dann doch noch mal die Orgel der Stadtpfarrkirche bewähren: Das in der Schweiz lebende Musikerpaar Eva und Martin Kovarik gastiert am Samstag, 20. Mai, 11.15 Uhr, in Mariä Himmelfahrt. Die Geigerin und der Organist, beide international gefragt, spielen Werke von Vivaldi, Bach, Dvorák, Saint-Saëns und anderen. Zum Abschluss des Orgelsommers 2023 gibt der Landsberger Jugendchor, gegründet 2010 von Dirigentin Marianne Lösch, am Samstag, 8. Juli, 19 Uhr, ein Chorkonzert in der Stadtpfarrkirche. Das mehrfach preisgekrönte Ensemble singt „vor allem ausgefallene und moderne Literatur“, so die Ankündigung, „bis hin zum Crossover“.

+ Der Landsberger Jugendchor unter der Leitung von Marianne Lösch beschließt am 8. Juli mit einem Konzert in der Weilheimer Stadtpfarrkirche den Orgelsommer 2023. © Veranstalter

Da 2023 für die ganze Diözese ein Jubiläumsjahr des Heiligen Ulrich ist, der von 923 bis zu seinem Tod im Jahr 973 Bischof in Augsburg war, sind die Konzerte des Weilheimer Orgelsommers heuer auch dem Andenken an den Bistumspatron gewidmet. „In kurzen Lesungen werden wir an den Friedensstifter und Seelsorger, dem in der Stadtpfarrkirche ein prominenter Seitenaltar gewidmet ist, erinnern und hören, was Ulrich, der ,mit dem Herzen hörte’ und auf die Nöte der Menschen seiner Zeit einging, uns heute zu sagen hat“, erklärt Ulrich Bracker vom Förderkreis „Musica Sacra“.

Und dann freuen sich die Initiatoren schon auf den Weilheimer Orgelsommer 2024, der – dann mit neuer Orgel –„auch in Mariä Himmelfahrt wieder Fahrt aufnehmen“ werde, wie Stadtpfarrer Engelbert Birkle verspricht.