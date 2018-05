Weilheimer Siedlung an der Kanalstraße bekommt  Flachdächer

Auf dem ehemaligen Bauhofgelände starten die Bauarbeiten. Bis 2020 sollen Häuser und Wohnungen entstehen, die sich nicht nur optisch von der gängigen Bauweise unterscheiden.

Weilheim – Derzeit wird in der Region an vielen Orten gebaut und gegraben – Feiern anlässlich des ersten Spatenstichs sind daher nicht selten. Speziell war das Fest zum Baubeginn des Quartiers an der Weilheimer Singer- und Kanalstraße trotzdem, denn das Vorhaben „Wohnen an den Ammerauen“ entspricht nicht ganz dem typischen Baustil des Oberlands.

Bei der Veranstaltung ging Bernhard Illichmann, Geschäftsführer der verantwortlichen „Immobilien Zentrum Oberbayern GmbH“, auf die Besonderheiten der Siedlung ein, die auf dem ehemaligen Gelände des Bauhofs entstehen.

Im Beisein des zweiten Bürgermeisters Horst Martin und der Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt erklärte er, dass sich die 32 Häuser und 41 Wohnungen bereits rein optisch von der gewöhnlichen Bauweise unterschieden. „Statt Satteldächer haben unsere Häuser Flachdächer mit Dachterrassen, die begrünt werden sollen“, so Illichmann, der gebürtiger Weilheimer ist.

Ungewohnt ist wohl auch, dass das gesamte Quartier zur autofreien Zone wird. Parken sollen die Bewohner in zwei Tiefgaragen mit insgesamt 111 Stellplätzen, die von der Kanalstraße aus angefahren werden. „Die Leute können direkt unter ihrem Haus parken und es dann über private Zugangstüren betreten“, sagte der Geschäftsführer.

Da es sich um ein „zukunftsweisendes Wohnkonzept“ handle, seien Elektroanschlüsse in den Garagen eingeplant. Auch beim Heizmodell wird auf eine nachhaltige Variante mit Pellets zurückgegriffen werden. Aus ökologischer Perspektive mag das Projekt mit dem Namen „Wohnen an den Ammerauen“, das insgesamt rund 31 Millionen Euro kosten wird, gelungen erscheinen. Doch passt die moderne Bauweise auch in das Weilheimer Stadtbild?

Ja, findet Horst Martin. „Die Mehrheit des Stadtrats war von den Plänen überzeugt – auch wenn es sich um ein sehr individuelles Bauvorhaben handelt“, so der zweite Bürgermeister. Da das gesamte Quartier in einheitlichem Erscheinungsbild errichtet werden soll, erschienen die Pläne stimmig.

Wie Martin erklärte, beteiligt sich die Stadt bei dem Bauvorhaben des „Immobilien Zentrums“, das seinen Hauptsitz in Regensburg hat, an einem „neuen Weg der Sozialbindung“. Es wurden nämlich im Zuge einer Ausschreibung sechs Wohnungen, fünf Reihenhauseinheiten und zwei Doppelhaushälften im „Weilheimer Einheimischenmodell“ zu einem „sozial vergünstigten Kaufpreis“ an einheimische Bewerber vergeben, die bestimmte Kriterien erfüllten.

Was den restlichen Wohnraum betrifft, so stehen laut Illichmann noch zwei Häuser und eine Wohnung zum Verkauf. Die Immobilienfirma verfolgt einen straffen Zeitplan: In sechs Monaten soll der Rohbau stehen. „Bis zum Frühjahr 2020 wird sich das Gelände in ein belebtes Wohnquartier verwandelt haben“, prognostizierte der Geschäftsführer.