Weilheims Gymnasiasten haben ihr Abi in der Tasche: „Seien Sie neugierig!“

Die Jahrgangsbesten des Weilheimer Gymnasiums präsentieren stolz ihre Abiturzeugnisse. Große Feier wie vor der Pandemie © ralf ruder

Fast wie in alten Zeiten feierten die Abiturienten des Gymnasiums Weilheim ihren Abschluss in der Jahnhalle. Mit Musik, Ehrengästen, ernsten und heiteren Reden.

Weilheim – Das war vermutlich noch nie da: Ganze neun Abiturienten schafften heuer am Gymnasium Weilheim die Traumnote 1,0. Und damit nicht genug, weitere 14 blieben unter 1,5. Notenschnitte, die einem wohl jede Tür zur Berufswahl öffnen werden. Nach dem Abiturgottesdienst wurden diese wie alle anderen Absolventen bei der großen Abiturfeier in der Jahnhalle feierlich verabschiedet. Durch den kurzweiligen Nachmittag führte als Moderator Studiendirektor Stephan Schwertl.

Und wie es sich am Gymnasium Weilheim gehört, kam auch die Musik nicht zu kurz: Rowan Tree Hill sowie die Abiturientencombo mit Marie Kuhar, Lukas Fendt, Tom Guzsvàny und Sebastian Meyer sorgten für beschwingte Zwischentöne.

Große Feier wie vor der Pandemie

Wolfgang Taffertshofer, stellvertretender Landrat, freute sich, dass sich die Absolventen trotz Corona den Schneid nicht hatten abkaufen lassen. „Diese Generation, die so viel mitgemacht hat, ist unsere Zukunft“, gab er einen positiven Ausblick in die Zukunft. Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock gratulierte in einem sehr herzlichen, persönlichen Grußwort und gab den Ratschlag: „Seien Sie neugierig!“

Elternbeiratsvorsitzende Bianca Heigl hatte neben Glückwünschen und Dankesworten auch einen Tipp im Gepäck: Wer künftig Hochschulsport betreibe, solle beachten, dass an den Universitäten nicht in Mensa, Hörsaal oder auf dem Flur geturnt wird, sondern in „sogenannten Turnhallen“ – ein Seitenhieb auf den Kreistag, der den Turnhallenneubau eingestampft hat.

Bildung ist mehr als reine Wissensvermittlung

Die Abiturienten selbst kamen in Gestalt von Paula Enders und Fabian Hruschka zu Wort. In seinem pointenreichen „Referat“ hatte Fabian Hruschka kurzerhand das Wort „Lehrer“ durch „Hausaufgabe“ ersetzt, was einige spitzzüngige Anspielungen auf die Pädagogen zuließ. Die Bewertung des Referats konnte Paula Enders zunächst auch nicht verkünden, weil „ich meinen Notenwürfel vergessen habe und auch noch mal in mich gehen will“.

Ex-Schulleiter Hermann Summer verlieh die Sonderpreise des Fördervereins für Engagement für die Schulgemeinschaft an Antonia Siebel (in Abwesenheit) und Jan Spiegler. Schulleiterin Andrea Pauline Martin bezeichnete in ihrer Ansprache Abschlussprüfungen als letztes Kapitel der Schulgeschichte. Sie betonte, dass gymnasiale Bildung mehr sei als reine Wissensvermittlung.