Weilheims Gymnasiumsdirektorin zwischen Baustelle und Pandemie - Jetzt geht sie in den Ruhestand

Von: Boris Forstner

So fing sie im Herbst 2016 als Direktorin des Gymnasiums Weilheim an: Beate Sitek vor der Großbaustelle. © Archiv Ruder

Sie kam auf eine Großbaustelle und geht in einer Pandemie: Nach fünfeinhalb Jahren als Leiterin des Gymnasiums Weilheim geht Beate Sitek zum Halbjahr in Ruhestand. Trotz der widrigen Umstände hat sie aber viele gute Erfahrungen gemacht – nur mit einer politischen Entscheidung hadert sie.

Weilheim – Während andere Schulleiter bis ins Alter von 67 Jahren arbeiten müssen, kann Sitek schon mit 64 in Ruhestand gehen. Doch das kommt ihr auch zupass, hatte sie doch zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste immer wieder Auszeiten nehmen.

Wenn sie auf ihre Zeit zurückblickt, vor allem auf den Anfang, muss sie fast lachen, so skurril war die Situation. „Es war wirklich eine Komplettbaustelle“, erinnert sie sich. Nach zwei Wochen kam dann noch der Großalarm wegen eines Schwelbrands am Dach dazu, „da waren wir eine Zeit lang komplett von der Außenwelt abgeschnitten“. Trotzdem sei die Sanierung alles in allem gut gelaufen, „auch wenn manchmal während einer Schulaufgabe der Bohrhammer angegangen ist, obwohl man ausgemacht hatte, dass das zu dieser Zeit nicht passieren sollte“, sagt sie.

Größte Errungenschaft ihrer Amtszeit: Die Umweltschule

Als mit die größte Errungenschaft ihrer Amtszeit sieht sie den Start der Umweltschule im Jahr 2019. „Wir haben überlegt, welche Zukunft die Schüler einmal vorfinden sollen, und dafür ist das ein ganz tolles Projekt“, schwärmt Sitek. Das Gymnasium Weilheim habe schon immer ein reiches Schulleben gehabt mit der großen Bandbreite an musischer Bildung oder den Dichterlesungen. „Aber bei der Umweltschule kann sich wirklich jeder, vom Lehrer bis zum Schüler, aktiv mit allen möglichen Vorhaben beteiligen, deshalb ist das so positiv.“ Da sei die Unterstützung von allen Seiten groß.

Womit sie etwas hadert, und da liegt sie vermutlich nicht mit der Mehrheit der Gymnasiums-Leiter auf einer Wellenlänge, ist die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. „Viele haben gehofft, mit der Rückkehr zum G9 kommen auch wieder die Leistungskurse zurück. Aber künftig haben wir nur höchstens vier Wochenstunden pro Fach wie beim G8, es gibt also keine Stärkung der Fachlichkeit“, konstatiert Sitek. Es habe auch viele positive Beispiele beim G8 wie die Intensivierungsstunden gegeben. Jetzt seien die Nachmittage der Schüler wieder frei „für die Daddel-Zeit“, sagt sie in Anspielung auf die verstärkte Handy-Nutzung, die ihrer Meinung nach stattdessen vorherrscht. Wenn schon wieder ein zusätzliches Jahr, dann hätte das aus sozialen Projekten bestehen sollen, so ihre Meinung.

Viele Eltern ihrer Schüler waren selbst schon an der Schule

Als sie 2008 erstmals für drei Jahre als Vize-Leiterin ans Gymnasium Weilheim kam, war sie anfangs überwältigt von der riesigen Schülerzahl: 1750 waren es damals. „Ich habe einmal den Fehler gemacht und wollte zum Pausenbeginn die Treppe hoch in ein oberes Stockwerk, da bin ich von der Schülerwelle regelrecht weggeschwemmt worden“, sagt sie und lacht. Mittlerweile sind es nur noch 1100 Schüler, was zum einen am G8, zum anderen an der Demografie liegt. „Aber auch mit vielen Schülern und zum Teil acht Parallelklassen in einem Jahrgang hatte Weilheim schon immer etwas Familiäres, anonym war es hier nie.“ Es gebe viele Eltern, die selbst schon an der Schule waren, das sei gut für die Atmosphäre. „Auch bei den Lehrern ist die Fluktuation gering, das sagt auch viel aus. In und rund um München ist das völlig anders“, weiß sie.

Die letzte Etappe ihrer beruflichen Laufbahn sei natürlich von Corona bestimmt gewesen und den ständig ändernden Vorgaben und Maßnahmen. „Man musste viele Ängste auffangen, weil die Verunsicherung überall groß war“, sagt Sitek. Doch jetzt freue sie sich auf den Ruhestand und die vielen Dinge, die bei einer 60-Stunden.-Woche, die sie oft hatte, zu kurz gekommen sind, wie zum Beispiel Lesen. „Es ist eine neue Lebensphase, da könnte ich mir gut vorstellen, noch etwas zu machen, zum Beispiel in der Entwicklungshilfe oder einem anderen sozialen Engagement. Mal schauen, was kommt“, sagt sie und klingt zufrieden.

