Weilheims „Mutter der Tafel“ hört auf

Teilen

Eva-Maria Muche leitet seit 2009 die Weilheimer Tafel. Jetzt hört sie als Leiterin auf. Wechsel ist geregelt © gallmetzer

Seit fast 14 Jahren leitet Eva-Maria Muche die Weilheimer Tafel. Ganz unverhofft kam sie damals zu dieser Position, die sie mit Leidenschaft ausfüllt hat. Jetzt zieht sie sich zurück.

Weilheim – Es war 2009, als Eva-Maria Muche gemeinsam mit anderen Helfern vor der verschlossenen Tür der Tafel stand. Einige Monate zuvor hatte die bisherige Tafel-Leitung zwar ihren Rücktritt angekündigt, das Thema dann jedoch nicht mehr kommuniziert. Ein Notfallplan musste her. Kurzerhand beschlossen die Anwesenden, die Aufgaben bei der Tafel in die Bereiche Büro, Verbandsarbeit sowie die Koordination von Lieferungen, Fahrern und Mitarbeitern aufzuteilen.

Doch wer sollte das alles in der Öffentlichkeit repräsentieren? „Ich war damals die Jüngste unter den Helferinnen“, erinnert sich Muche, die sich seit 2005 bei der Tafel engagiert. Durch ihre Arbeit als Architektin liegt der heute 70-Jährigen das Organisatorische und so ließ sie sich zum Amt als Tafel-Sprecherin überreden. Bereut hat Muche diese Entscheidung nie.

Derzeit 185 Kunden bei der Tafel

„Ich kann mich auf die anderen immer verlassen“, sagt die gebürtige Garmischerin, die in Weilheim aufwuchs. „Von manchen Bereichen bekomme ich nur am Rand mit, was passiert“, gesteht sie. Die Finanzen beispielsweise würde sie selten überprüfen. „Es ist wichtig, dass man delegieren kann“, findet Muche.

Der Erfolg zeigt, dass das Konzept funktioniert. Statt anfangs 53 Kunden sind es derzeit 185, die dazu berechtigt sind, bei der Tafel einzukaufen. Hinter dieser Zahl verbergen sich rund 600 Personen, die in den Familien mitversorgt werden; durch den Zulauf an Ukrainern hat sich die Kundenanzahl im Frühling fast verdoppelt.

Muche denkt gern an die schönen Momente

Räumlich ist die Tafel seit ihrer Gründung 2003 ebenfalls gewachsen. Anfangs wurden die Lebensmittel noch aus der Garage des damaligen Dekans Axel Piper ausgegeben, bevor es 2010 in das ehemalige Jugendzentrum am Leprosenweg ging. Zwei Jahre später wurde der neue Tafelladen am evangelischen Gemeindehaus eingeweiht, wo heute bis zu 70 Ehrenamtliche tätig sind.

Viele der Kunden sind Muche in all den Jahren ans Herz gewachsen, auch wenn sie immer wieder hart durchgreifen musste. „Manchmal sagen sie, ich bin die böse Frau am Eingang“, erzählt sie und lacht. Anfangs habe sie oftmals nachgegeben, was von einigen schamlos ausgenutzt worden sei. „Wenn man zu weich ist, hat man verloren. Je strikter man ist, desto besser funktioniert der Ablauf“, erklärt Muche ihre erlernte Strenge – sei es in Sachen Pünktlichkeit, Benehmen oder Einhaltung der Tafel-Regeln.

Doch es sind gerade die schönen Momente, an die Muche gerne denkt: „Wenn es das Positive nicht gäbe, würde man es nicht machen.“ Einmal sprang sie bei einer Fahrerschulung ein, die es regelmäßig bei Mercedes Benz für die Tafel gibt, da ein Helfer ausfiel. „Das war wichtig cool“, schwärmt sie von den vielen verschiedenen Fahrzeugen, die es zu handeln galt.

Einladung von Alexander Dobrindt

Eine ganz besondere Reise ist ihr außerdem in Erinnerung geblieben: Auf Einladung von Alexander Dobrindt ging es nach Berlin als Wertschätzung für das Projekt „Tafelacker“, bei dem syrische Familien Gemüse anbauten. Das gemeinsam gefeierte Oktoberfest mit den Kunden samt Hendlbrater und Brezen im Innenhof des evangelischen Gemeindehauses war ein weiterer Höhepunkt.

Allgemein ist es die Dankbarkeit der Leute, die Muche antreibt. Am meisten freut sie sich aber, wenn ehemalige Kunden es von der Tafel weg schaffen. „Eigentlich sollte keiner die Unterstützung brauchen in unserer Gesellschaft“, bedauert sie die Notwendigkeit der Hilfe. Glücklich macht sie, dass viele ehemalige Flüchtlinge – vor allem Syrer – inzwischen so gut integriert sind, dass sie ihr Leben alleine meistern.

Etwas Sorgen bereitet ihr hingegen die Entwicklung, die künftig mit dem Bürgergeld einhergeht: „Wir können die Folgen für uns noch gar nicht abschätzen.“ Wenn die „Tafelmutter“, wie sie in der Festschrift zum 20-jährigen Bestehen der Tafel in diesem Jahr bezeichnet wird, zur Ruhe kommen will, strickt, stickt und näht sie.

Wechsel ist geregelt

Gerne bereist sie aber auch die ganze Welt, liebt Städtetrips und Museumsbesuche. Für dieses Jahr ist bereits eine Reise mit einer guten Freundin nach Kopenhagen geplant und mit ihrem Bruder geht es nach Amerika und Kanada. Ehemann Helmut hütet derweil die Wohnung und Elvis, die Französische Bulldogge des Paares – denn die Ansprüche an einen gelungenen Urlaub unterscheiden sich extrem. Gemeinsam werden dann aber in Weilheim wieder mit den beiden Söhnen und den vier Enkelkindern Abenteuer erlebt. Am liebsten in der Natur rund um Weilheim.

Anders als 2009 bei Muches Einstieg gibt es einen geregelten Übergang bei der Weilheimer Tafel: Die Nachfolge ist geklärt, im Februar soll die Stabübergabe stattfinden.

Ursula Gallmetzer