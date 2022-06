Weltreise mit dem Fahrrad: Öfele plant jetzt schon seine „Coming Home“-Feier

Von: Stephanie Uehlein

Michael Öfele, ehemals Lehrer am Gymnasium Weilheim, will bald zu Hause in Deutschland sein. Das Bild zeigt ihn auf Stewart Island in Neuseeland. © Öfele

Nach fast sechs Jahren auf Weltreise mit dem Fahrrad plant Michael Öfele, ehemals Lehrer am Gymnasium Weilheim, nun seine Heimkehr nach Deutschland.

Weilheim - Ende Juli soll es in seiner Heimatstadt Nördlingen eine „Coming Home“-Feier geben, wie er in seinem jüngsten Reisebericht mitteilt. Aus diesem geht auch hervor, dass der 46-Jährige, nachdem er von Neuseeland nach Griechenland geflogen war, nun mit seinem „Bock“, wie er sein Fahrrad nennt, in Richtung seiner deutschen Heimat unterwegs ist. Die neuesten Informationen schickte er aus Albanien.

Es war ein „Abschied ohne Tränen“ von Neuseeland

Beim Abheben des Flugzeuges in Neuseeland habe er „mehr Erleichterung als Wehmut“ verspürt, schreibt der Globetrotter rückblickend. Es sei ein „Abschied ohne Tränen“ gewesen. Das lag auch daran, dass Michael Öfele „in höchster Eile“ ein Flugticket organisieren musste, weil sein neuer Visumsantrag abgelehnt worden war. Zudem wurde ihm kurz vor der Abreise sein Handy gestohlen, auf dem sich auch alle Fotos von seiner zweimonatigen Abschluss-Etappe in Neuseeland befanden. Insgesamt legte der Weltenbummler in dem Land rund 13 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Wie es bei Öfele beruflich weitergeht, ist noch nicht bekannt

Keine Angaben machte Öfele (Homepage: www.mike-on-bike.de) in seinem Reisebericht dazu, wie es bei ihm nach seiner Rückkehr nach Deutschland beruflich weitergeht. Er würde gern ans Gymnasium Weilheim zurückkehren, wie er in einem Interview mit der Heimatzeitung Anfang des Jahres erklärte.

