Wenige Kunden nutzen letzten Einkaufstag in Weilheim

Während die Schulen schon seit Montag leer sind, ging der Alltag in den Innenstädten und Gewerbegebieten bislang fast normal weiter. Das ändert sich ab heute: Viele Geschäfte bleiben geschlossen. Ein Besuch in der Weilheimer Innenstadt am Tag, bevor die Läden schließen mussten.

Weilheim – Es ist früher Dienstagnachmittag in der Weilheimer Innenstadt am Tag, bevor die Läden und Geschäfte schließen, die Waren verkaufen, die nicht der Grundversorgung dienen. Eigentlich müssten also viele Menschen unterwegs sein, um sich mit Kleidung, Büchern, Frühlingsdeko und Schreibwaren einzudecken, um in den kommenden Tagen über die Runden zu kommen. Doch schon am Dienstag ist es auf den Straßen und in den Geschäften in Weilheim gespenstisch leer.

Im „K&L“ in der Schmiedstraße herrscht beinahe Stille. Verkäuferinnen an der Kasse legen Waren zusammen und warten auf Kundschaft. Doch im Moment will keiner etwas kaufen. In der Herrenabteilung stehen drei Verkäuferinnen beieinander und ratschen. Sie halten großen Abstand. Auch hier: Kein Kunde, der sich beraten ließe. „Die Leute sind sehr, sehr vorsichtig“, sagt Geschäftsleiter Dominik Dausch: „Wir haben heute keine Frequenz.“ das sei schon in den vergangenen Tagen so gewesen.

Die Regale und Kleiderständer sind voller Frühlingsware, ebenso wie die neuen Schuhabteilungen. „Eigentlich hätten wir in diesen Tagen die Neueröffnung feiern wollen, aber jetzt ist erstmal zwei Wochen Pause“, sagt der Geschäftsleiter. Alles sei vorbereitet gewesen. „Dass es jetzt so kommt, das konnte keiner planen.“

Eine der wenigen, die heute in der Weilheimer Innenstadt unterwegs sind, sind Ellen Rainer-Hain und Gerhard Hain. Sie sind heute noch einmal aus Raisting nach Weilheim gefahren, um in einem Geschäft, das dann geschlossen hat, etwas abzuholen. „Es ist eine komische Stimmung in der Stadt“, sagt Rainer-Hain. „Wie in einem Science-Fiction-Film.“

Auch Bettina Schilling hat sich in ihrer Mittagspause auf den Weg gemacht, um einzukaufen: „Ich habe Gummibärchen gebraucht. Nervennahrung ist wichtig derzeit“, sagt sie. Davon, jetzt alles auf Vorrat zu kaufen, hält sie allerdings nichts: „Ich finde diese Hysterie furchtbar.“ Selbst Gummibärchen habe sie nicht gehamstert.

„Ich weiß nicht, wo die Leute heute alle sind“, sagt Susanne Barnsteiner-Bosch, die Inhaberin der „Lesbar“: „Heute ist es relativ ruhig.“ Die Tage zuvor sei dagegen „richtig viel“ losgewesen. Es hätten sich so viele mit Büchern eingedeckt wie schon lange nicht mehr. Auch Zeitungen habe sie in den vergangenen Tagen mehr verkauft als sonst. Dass nun diese drastischen Maßnahmen ergriffen werden, findet sie richtig: „Jeder sollte sich daran halten, dann kommen wir schneller über die Spitze hinweg.“

Eine der wenigen Kundinnen, die den letzten Einkaufstag vor der Schließung nutzen, ist Diandra Radu: „Ich bin nochmal hier, damit ich Lesestoff für die nächsten Tage habe.“ Für sie sei es wichtig, ein Buch in der Hand zu halten, bevor sie es kaufe. Doch wenn die Schließung länger dauert, wird auch den Stammkunden der heimischen Buchhandlungen nichts anderes übrig bleiben, als online zu bestellen. Die „Lesbar“ setzt jetzt während der Schließung, die auf jeden Fall bis 30. März dauert, verstärkt auf den hauseigenen Online-Buchladen. Dieser funktioniere weiter, sagt Barnsteiner-Bosch. „Bleiben Sie gesund und überstehen Sie es gut“, wünscht eine Kundin im Hinausgehen.