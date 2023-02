Wie viel Solar darf es denn sein? Wenn die Ortsgestaltungssatzung die Energiewende ausbremst

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

„Verschandeln“ Solarmodule am Balkon das Ortsbild? Diese Frage führt immer öfter zu Konflikten. © . Pröhl/A

Die Energiewende kollidiert immer häufiger mit bestehenden anderen Regeln. Hohes Konfliktpotenzial bieten neben dem Denkmalschutz auch die Ortsgestaltungssatzungen, die nach wie vor in vielen Orten gelten. Es regt sich aber Widerstand.

Landkreis – So ein Balkonkraftwerk ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Man kauft sich eines, hängt es an die Brüstung des eigenen Balkons, schließt den mitgelieferten Wechselrichter an eine Außensteckdose an und kann theoretisch umgehend seinen eigenen Strom erzeugen. Lediglich ein bisschen Papierkram steht noch an – dem Energieversorger und der Bundesnetzagentur muss der Betrieb des Balkonkraftwerks angezeigt werden.

Soweit zumindest die Theorie. In der Praxis lauern juristische Fallstricke, wo man sie gar nicht erwartet. Gerade macht ein Fall aus Lenggries im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Schlagzeilen in Oberbayern. Eine Familie musste dort ihr Balkonkraftwerk abmontieren, weil es gegen die bestehende Ortsgestaltungssatzung verstößt.

Derartige Satzungen gibt es auch im Landkreis Weilheim-Schongau – in insgesamt elf Gemeinden: Böbing, Eberfing, Huglfing, Oberhausen, Eglfing, Peiting, Penzberg, Seeshaupt und Wildsteig. In Steingaden und Prem gibt es Sanierungssatzungen, die den Ortsgestaltungssatzungen sehr ähnlich sind.

Im Kern geht es bei den Ortsgestaltungssatzungen darum, den Charakter und die Schönheit der Orte zu erhalten. So soll verhindert werden, dass auf einmal knallbunte Fassaden oder Betonquaderbauten das Ortsbild beeinträchtigen. Doch zunehmend regt sich Kritik an den bestehenden Satzungen.

Andreas Scharli, Energiemanager bei der Energiewende Oberland, beobachtet den Streit in Lenggries über Balkonkraftwerke und die Ortsgestaltungssatzung genau. „Das Problem haben wir nicht nur dort“, sagt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Dabei sei lange klar, dass Ortsgestaltungssatzungen, die das gesamte Ortsgebiet umfassen, juristisch nicht mehr haltbar seien. „Im Raum Tegernsee laufen da gerade einige Verfahren“, so Scharli weiter.

Denkmalschutz kein Ausschlusskriterium mehr

Ihn verwundert nach eigenen Angaben auch, mit welcher Vehemenz manche Gemeinden gerade gegen Balkonkraftwerke vorgehen. „In den Ortsgestaltungssatzungen sind oft auch maximale Höhen für Zäune oder gar bestimmte Zaunarten vorgegeben“, so Scharli. Da staune man schon, wenn man dann in die Orte hereinfahre „und 1,80 Meter hohe Gabionenzäune sieht, die definitiv nicht den Vorgaben entsprechen. Das interessiert aber offenbar niemanden“, so der Energiemanager. Er sicherte der betroffenen Familie Unterstützung zu. „Wichtig ist, dass jemand das einmal juristisch prüfen lässt.“

Generell würden in Zukunft viele umdenken müssen, prognostizierte er. Sogar der Denkmalschutz sei kein Ausschlusskriterium mehr, wenn man eine Solaranlage aufs Dach bauen wolle. „Zum Jahresbeginn wurde das Erneuerbare Energien Gesetz des Bundes geändert.“

Darin heiße es wörtlich: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ Mit anderen Worten: Die Erzeugung regenerativer Energien hat Vorfahrt vor nahezu allen anderen Belangen.

Ganz so weit geht das Landratsamt, de facto die oberste Baubehörde im Landkreis, in der Beurteilung der Rechtslage nicht. „Grundsätzlich sind PV-Anlagen verfahrensfrei“, heißt es auf eine entsprechende Anfrage der Heimatzeitung.

Die Verfahrensfreiheit entbinde jedoch nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, „die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden“. Dies können unter anderen Bebauungspläne, Ortsgestaltungsatzungen, Brandschutzvorschriften oder auch das Denkmalschutzrecht sein, so die Pressestelle des Landratsamtes weiter.

Gestaltungssatzungen noch zulässig? Das sagt das Landratsamt

Die Gestaltungsatzungen in den elf eingangs genannten Orten sind nach Ansicht des Landratsamtes definitiv noch zulässig. Ein Problem könnte aber sein, dass die meisten davon für den gesamten Ort gelten. „Um Rechtssicherheit für die Satzungen zu erreichen, muss die jeweilige Kommune untersuchen, für welche Bereiche eine detaillierte Regelung sinnvoll und zweckmäßig ist und wo eventuell ganz auf Regelungen verzichtet werden kann“, heißt es weiter in der Stellungnahme.

Zum Thema Denkmalschutz contra Ausbau erneuerbarer Energien schreibt Sabine Timmer von der Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes: „Der Bayerische Ministerrat hat sich mit der angefragten Thematik eingehend beschäftigt und eine Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes beschlossen.“ Hierdurch sollen die Ziele des Klimaschutzes und des Denkmalschutzes in Einklang gebracht werden. Die Erleichterungen beim Denkmalschutz sollen eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung unterstützen, so Timmer. Und weiter: „Dem Denkmalschutz wird demnach nicht generell ein mindere Gewichtung beigemessen, auch ist er nicht generell ein nachrangiger Belang. Vielmehr wird der Denkmalschutz dem aktuellen Veränderungsprozess unterworfen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.