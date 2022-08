Ob Mager- oder Esssucht: Mehr Menschen an Essstörungen erkrankt - Expertin kritisiert „Schlank-Sportlich-Schön“-Ideal

Nachfrage nach Beratung ist groß

Essstörungen, wie die Magersucht, können das Leben von Menschen jeden Alters stark beeinträchtigen und haben in der Corona-Zeit zugenommen. Das machte Expertin Dorothea Voß (58) im Interview deutlich.

Landkreis – Dorothea Voß ist als Fachtherapeutin beim „Therapienetz Essstörung“ tätig, das seit fast 21 Jahren eine Beratungsstelle in Weilheim betreibt. Der Andrang dort ist nach ihren Worten derzeit riesengroß.

Was versteht man denn genau unter einer Essstörung? Viele sind vielleicht gar nicht sicher, ob sie unter einer solchen leiden.

Genau, so ist es. Es ist gerade unsere Aufgabe, das abzuklären. Vielen Menschen sind die drei typischen Essstörungen – Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und Esssucht mit Adipositas (Fettleibigkeit) – ein Begriff. 65 Prozent der Essstörungen sind aber untypische. Von einer Essstörung spricht man, wenn für einen Menschen Essen das größte Problem darstellt, egal ob er hungert oder große Mengen isst. Typisch für Betroffene ist, dass sie ständig übers Essen nachdenken und meist auch über ihr Gewicht und dass sie das fertig macht. Statt zum körperlichen Bereich zu gehören, ist das Essen dann in den emotionalen, psychischen Bereich geraten.

Hat die Zahl der einschlägigen Erkrankungen in der Coronazeit zugenommen?

Total, und zwar am allermeisten die Anorexie bei weiblichen Teenagern; da haben sich die Fallzahlen seit Frühjahr 2020 verdoppelt bis verdreifacht. Aber auch Bulimie und Esssucht haben zugenommen. Die Entwicklungen haben einen Therapiestau mit langen Wartezeiten zur Folge. Aber wir können doch zu unseren Klientinnen nicht sagen: „Wir warten jetzt mal ein Jahr bis zur Therapie“. Schließlich sind akute Fälle betroffen.

Warum hat die Pandemie die Zahlen steigen lassen?

Es gab Einsamkeit und Isolation, das Gefühl von Machtlosigkeit und Kontrollverlust. Da haben viele, um sportlich aktiv zu sein, Workouts gemacht, was aber oft komplett ausgeufert ist. Es kam zu einem Suchteffekt und damit verbunden etwa zu Anorexie. Auch Diäten, die aus Angst vor der „Lockdown-Gewichtszunahme“ zu Coronazeiten begonnen wurden, waren ein Einstieg in Essstörungen, ebenso aber auch ein Frust- und Langeweile-Essen, das dann zu einer bleibenden Esssucht wurde.

Wie hilft Ihre Beratungsstelle in Weilheim den Betroffenen?

Bei uns gibt es relativ schnell einen Ersttermin: nach ein bis vier Wochen. Wir helfen Menschen, die unsicher sind und etwa wissen wollen: Habe ich eine Essstörung? Wenn ja, wie gefährlich ist die, und was steckt hinter ihr? Wir geben den Ratsuchenden eine Rückmeldung zu ihrem persönlichen Risiko durch die Essstörung und entscheiden, ob etwa eine Ernährungsberatung Sinn macht oder die Einweisung in eine Klinik angebracht ist. Wir vermitteln die Betroffenen an geprüfte, gute Adressen. Von uns gibt es erste Tipps zur Behandlung. So raten wir Menschen mit allabendlichen Essattacken, unbedingt zu frühstücken und zu Mittag zu essen. Wir schicken Ratsuchende nie in eine Diätklinik oder zu einer Diäternährungsberatung, denn Diäten halten wir nicht für erfolgversprechend. Die Betroffenen sollen gut für sich sorgen, ausgewogen essen und lernen, „seelisch satt zu werden“. Denn ganz oft stecken hinter Essstörungen psychische Probleme.

Wie groß ist die Nachfrage speziell in Weilheim?

Wir haben eine riesige Nachfrage. Als Vorzeige-Außenstelle haben wir nicht nur eine eigene Ernährungsberaterin und therapeutische Gruppen, sondern auch eine Vollzeitmitarbeiterin, die für das „Einzelbetreute Wohnen“ zuständig ist und dabei acht Menschen zu Hause betreut. Unsere Termine sind ständig ausgebucht. Zu uns kommen auch viele Ratsuchende aus Nachbarlandkreisen.

Stimmt es, dass aber auch viele Menschen Vorbehalte haben, zur Beratung zu gehen?

Klar, der Schritt ist für viele hoch beängstigend. Bei Erstberatungen erfahre ich häufig, dass es die Menschen viel Mut gekostet hat, zu uns zu kommen, und dass sie ihren Termin beinahe wieder abgesagt hätten. Je jünger die Klienten sind, desto häufiger kommen sie mit einer Begleitung, wie einer Freundin, einer Schulsozialarbeiterin, Mutter oder Vater. Männliche Jugendliche haben wir übrigens nur ziemlich selten in der Beratung. Überhaupt haben männliche Ratsuchende nur einen Anteil von etwa fünf Prozent an den Klienten des Therapienetzes, auch weil unter ihnen Essstörungen weniger verbreitet sind, aber auch, weil die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, Jungen und Männern häufig sehr schwer fällt und die Angst vor Stigmatisierung bei ihnen groß ist.

Wie kann man Menschen, die denken, von einer Essstörung betroffen zu sein, motivieren, sich beraten zu lassen? Was würden Sie ihnen sagen?

1. Es kostet nichts, die Beratung zu nutzen, außer Mut. 2. Du wirst dich wundern, was für eine Erleichterung es ist, im geschützten Raum zu reden. Schließlich gilt bei uns die Schweigepflicht. 3. Wir sind respektvoll, akzeptieren es auch, wenn jemand weitere Unterstützung ablehnt oder nur bestimmte Hilfe zulässt. 4. Es ist etwas anderes, mit jemanden zu reden, der Kompetenz in Bezug auf Essstörungen hat, als mit einem Unkundigen, du wirst ganz anders verstanden und bekommst hilfreiche Tipps.

Hier wird Betroffenen geholfen Die Beratungsstelle Weilheim des „Therapienetzes Essstörung“, das vom Bezirk Oberbayern finanziert wird, befindet sich an der Fischergasse 16 (Praxis Dr. Nützel). Terminvereinbarung unter www.tness.de oder Telefon 089/720136780 (montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr). Die Außenstelle wird von zwei Beraterinnen betreut: Simone Kreutmaier ist für alle Neuberatungen, Dorothea Voß für die Langzeitbetreuung in der „Besonderen Versorgung“ zuständig. Voß bietet auch in Seehausen am Staffelsee Gruppen an, denen sich Menschen nach einer Erstberatung anschließen können.

Trägt eigentlich unsere Gesellschaft zu Essstörungen bei?

Abnehmen gilt bei uns als super, Zunehmen dagegen als schrecklich. Diesbezüglich ist unsere Gesellschaft krank. Wir haben einen Nährboden für Essstörungen, der noch nie so fruchtbar war. Menschen, die von Essstörungen betroffen sind, sind häufig sehr perfektionistisch und gehen mit sich selbst, auch mit ihrem Körper, kritisch um. Ein Problem sind in diesem Zusammenhang vermeintlich perfekt aussehende Influencerinnen. Ich kenne Klientinnen, die sagen, dass sie einschlägige Internet-Seiten nicht mehr öffnen, um den Therapieerfolg nicht zu gefährden.

Könnte die Gesellschaft auch helfen, Essstörungen zu vermeiden?

Es gibt Bewegungen in diese Richtung, aber die sind zu schwach im Vergleich zum mächtigen „Schlank-Sportlich-Schön“-Ideal. Eine dieser Bewegungen ist „Body Neutrality“. Dabei geht es darum, den Körper nicht in Bezug auf seine Schönheit zu bewerten – Hauptsache, der Mensch ist gesund. Wir müssten dringend lernen, den immer höher gestiegenen Leistungs- und Perfektionsdruck kritisch zu hinterfragen und Menschen mit ihrem Äußeren und Inneren ganzheitlich wahrzunehmen, zu respektieren und zu schätzen. Da ist noch sehr viel zu tun.

