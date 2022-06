Immer noch keine Entscheidung über Zukunft des Testzentrums in Weilheim

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Corona-Testzentrum am Trifthof in Weilheim. © EMANUEL GRONAU

Die Uhr tickt: Die Finanzierung des Testzentrums in Weilheim, das die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH im Auftrag des Landkreises betreibt, läuft zum 30. Juni aus. Bislang hat der Freistaat Bayern die Kosten dafür übernommen. Doch bislang schweigen sich die Münchener darüber aus, ob sie weiter bezahlen oder nicht.

Landkreis - Bei der Krankenhaus GmbH sorgt das für zunehmendes Unbehagen. „Natürlich wären wir willens und in der Lage, das Testzentrum weiter zu betreiben“, sagte Geschäftsführer Thomas Lippmann gestern auf Anfrage der Heimatzeitung. Allerdings habe man bislang „keinerlei Bescheid, weder in die eine noch die andere Richtung“ bekommen.

Das sei durchaus problematisch, weil die Krankenhaus GmbH das Testzentrum nicht mehr ausschließlich mit eigenen Pflegekräften besetze, sondern auch mehrere Teilzeitstellen geschaffen und Mitarbeiter dafür eingestellt habe. „Es wäre hochgradig ärgerlich, wenn wir die Verträge mit den gut eingearbeiteten Mitarbeitern nun nicht verlängern würden und dann im Herbst, wenn die Infektionszahlen noch weiter hoch gehen, wieder neues Personal suchen müssen“, so Lippmann.

Inzidenzwert steigt weiter

Das Testzentrum am Trifthof in Weilheim, das bis vor wenigen Wochen noch auf dem Volksfestplatz eingerichtet war, sei nach wie vor gut nachgefragt. Das ist auch kein Wunder angesichts der in den vergangenen Tagen wird stark ansteigenden Infektionszahlen. Gestern sprang der Inzidenzwert im Landkreis auf 617.

Ausweichende Antwort vom Landratsamt

Da stellt sich die Frage, wer eigentlich die ganzen PCR-Tests abnehmen soll, um die Infektionen nachzuweisen, wenn das Testzentrum nicht mehr geöffnet ist.

Beim Landratsamt antwortete man gestern nur ausweichend. Man warte auf die Entscheidung des Ministeriums, wie der Freistaat Bayern ab 1. Juli seine Teststrategie weiter verfolgen wolle, hieß es. Die Münchner seien dazu in engem Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium.

Verträge laufen aus

Die Verträge der beim Testzentrum beschäftigten Mitarbeiter würden zum 30. Juni auslaufen. Sollte die bayerische Teststrategie tatsächlich zum 1. Juli enden, überlege der Landkreis, das Testzentrum in einem kleineren Rahmen fortzuführen. Dann müssten die Kosten wahrscheinlich vom Kreis getragen werden.

