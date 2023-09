Kein leichtes Jahr für Landwirte: „Getreide landet nicht auf dem Teller, sondern im Futtertrog“

Von: Johannes Thoma

Teilen

Ein Job für Frühaufsteher: Maisernte am Waldrand südöstlich des Weilheimer Gögerls. Im Futtertrog statt auf dem Teller © EMANUEL GRONAU

Erst Kälte und Regen, dann Hitze und Trockenheit, zu guter letzt Stürme, Regengüsse und gebietsweise Hagel: Das Jahr war für die Landwirte im Landkreis kein leichtes, trotzdem liegt die Ernte im Durchschnitt – einzig die Hagelschäden in einigen Gemeinden trüben die Bilanz.

Landkreis – Maria Lidl, die stellvertretende Kreisbäuerin aus Habach, hatte Glück. Zum Hof ihrer Familie gehören auch Felder nahe dem Kloster Benediktbeuern, dort wütete der Hagel besonders stark. Aber die Lidls hatten die Felder wenige Tage vorher gemäht, sodass sich die Schäden in Grenzen hielten. Anders erging es Hans-Georg Off und seinen Kollegen im Raum Sindelsdorf/Habach: Gutachter haben ermittelt, dass zwischen 70 und 90 Prozent der Maisernte betroffen ist. In diesem Bereich hatte der Hagel am 26. August besonders stark gewütet. Auch im Grünland gab es Schäden, so der BBV-Ortsobmann aus dem Sindelsdorfer Ortsteil Füllersried.

Der beschädigte Mais musste früher als sonst geerntet und gehäckselt werden, weil er sonst zu verfaulen drohte. Wegen der verfrühten Ernte sei er von minderer Qualität, da es ihm an den fürs Viehfutter so wichtigen Nährstoffen fehle, so Off. Betroffen seien zwischen 15 und 20 Landwirte, deren Felder sich in der Hagelschneise befanden. Die meisten von ihnen, so Off, seien versichert, so dass ihnen ein Teil der Schäden ersetzt werde. Ohne die Hagelschäden hätte man heuer von einer ordentlichen Ernte sprechen können.

BBV-Kreisobmann Scholz blieb vom Hagel verschont: „Bei uns fehlt nichts“

Vom Hagel verschont geblieben ist Wolfgang Scholz in Sachsenried. Im hoch gelegenen Dorf im Westen des Landkreises sei die Ernte beim Grünland und bei der Wintergerste gut ausgefallen: „Bei uns fehlt nichts, wir dürfen nicht jammern“, so der BBV-Kreisobmann, der auch einen Überblick über die Ernteerträge in anderen Teilen des Landkreises hat – und die sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Vom Unwetter, das nicht nur Hagel, sondern auch starke Regelfälle brachte, sei das Grünland in einigen Orten stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der 3. oder 4. Schnitt musste teilweise früher eingefahren werden, ansonsten wäre er verfault, so Scholz. Andernorts sei die Ernte gut bis sehr gut gewesen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Beim Getreide, das vorwiegend im Raum Pähl, Raisting und Wielenbach angebaut wird, kam es wegen der Wetterkapriolen zu Ernteverzögerungen. Das heißt, durch die Regenfälle begannen Weizen, Triticale, Gerste und Raps bereits am Halm zu keimen und mussten vorzeitig geerntet werden. Deshalb sind sie von minderer Qualität und konnten nicht mehr als Lebensmittel, sondern nur noch als Viehfutter verkauft werden. „Das Getreide landet nicht mehr auf dem Teller, sondern im Futtertrog. Dafür müssen die Landwirte natürlich Preisabschläge in Kauf nehmen“, so Scholz.

Hagelschneise zerstörte rund 50 Hektar Grünland und 5000 Kubikmeter Festholz

Auch Wildsteig, vor allem die Weiler im Süden, war von der Hagelschneise betroffen. Landwirt und Bürgermeister Josef Taffertshofer schätzt, dass rund 50 Hektar Grünland und 5000 Kubikmeter Festholz nahezu komplett zerstört worden sind. Das Holz sei nur noch als Brennholz zu gebrauchen, so Taffertshofer, der selbst drei zerstörte Wiesen zu beklagen hat. Was ihm fast noch mehr Sorgen bereitet als die Verluste beim Grünland, sind die Schäden an den vielen Nadelbäumen: Die haben ihre Nadeln nahezu komplett verloren. In den lichtdurchfluteten Wäldern liege das Fichtenreisig bis zu 15 Zentimeter hoch – eine ideale Brutstätte für den Borkenkäfer.

Spendenkonto: Um die Geschädigten (nicht nur Landwirte) unterstützen zu können, hat die Gemeinde Wildsteig bei der Raiffeisenbank Steingaden ein Spendenkonto eingerichtet: Die IBAN lautet DE 04 7016 9558 0101 0208 62.