Letztes Mal entstand das „Hammersound Festival“: Was ergibt sich aus neuer Jugendumfrage?

Wollen mit Hilfe der Jugendbefragung erfahren, wie es den Jugendlichen im Landkreis geht und was sie sich wünschen: Wolfgang Herz und Christina Bernhard von der KoJa. © Landratsamt

Auch das „Hammersound Festival“, das schon zweimal Tausende Besucher anlockte, ist infolge der Jugendbefragung im Landkreis entstanden. Ab 27. Februar können Schüler bei einer Neuauflage der Umfrage mitmachen.

Landkreis –Viele Teilnehmer hatten bei der Jugendbefragung im Jahr 2015 beklagt, dass es im Landkreis zu wenig jugendspezifische Veranstaltungen gebe. Das veranlasste die Kommunale Jugendarbeit (KoJA) am Landratsamt Weilheim-Schongau, mit dem „Hammersound Festival“ ein entsprechendes Angebot ins Leben zu rufen. Im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung in Peißenberg bereits zum zweiten Mal Tausende von Besuchern an.

Was Jugendliche bewegt, soll jetzt aufs Neue herausgefunden werden. Am kommenden Montag, 27. Februar, startet wieder eine Jugendbefragung, die dann bis 31. März läuft. Durchgeführt wird sie an allen weiterführenden Schulen sowie an den Förder-, Montessori- und Berufsschulen im Landkreis, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir haben aktuell die feste Zusage von insgesamt 23 Schulen“, sagt Christina Bernhard von der KoJa. Es würden 197 Klassen mit maximal 4326 Schülern der sechsten, achten und zehnten Klassen in die Aktion eingebunden. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Normalerweise findet die Umfrage alle fünf Jahre statt. Doch wegen der Coronakrise wird sie nun mit Verspätung durchgeführt - statt 2020 erst 2023.

Auch U18-Wahlen entstanden infolge der Jugendbefragung

Und worüber sollen die Jugendlichen Auskunft geben? Um das Thema „Freizeit“ geht es genauso wie um Schule, Zukunftsperspektiven und um Möglichkeiten, sich zu beteiligen. „Wir würden gerne mehr über die Lebensumstände erfahren“, sagt Bernhard, „was die Jugend bewegt und was ihr fehlt, um darauf mit Angeboten zu reagieren.“ Letzteres geschah nach der Umfrage von 2015 nicht nur mit dem „Hammersound Festival“, sondern auch mit U18-Wahlen, die junge Menschen mehr Einbindung in den Kommunen möglich machen sollen.

„Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum ersten Mal einen Zugangslink und können die Fragen dann digital am PC, Laptop oder Handy beantworten“, so Bernhard über die Umfrage 2023. Neu ist in diesem Jahr außerdem, dass Bernhard und ihr Kollege Wolfgang Herz die Durchführung der Befragung, bei der die Teilnehmer anonym bleiben, in sieben Schulen direkt begleiten.

Auch Kommunen können Ergebnisse der Umfrage nutzen

Die KoJa führt die Jugendbefragung mit dem Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) durch und wertet sie auch zusammen mit diesem aus. Es sollen wissenschaftlich valide Daten ermittelt werden. „Die Ergebnisse sind vielseitig verwertbar und für die Ausrichtung der Jugendarbeit von großem Wert“, heißt es in der Pressemitteilung zur Aktion. „Unter anderem sollen gemeindespezifische Auswertungen erarbeitet werden, die auf Wunsch die Kommunen im Landkreis verwenden können.“ Aber auch Empfehlungen für den gesamten Landkreis sind ein Ziel. Das „Hammersound Festival“ soll übrigens auch 2024 wieder stattfinden.