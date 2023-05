Baupreis-Roulette mit Überraschungsfaktor: Wie gewonnen, so zerronnen

Von: Sebastian Tauchnitz

Kaum hat der Landkreis bei der FOS/BOS etwas eingespart, wird die Sanierung der Realschule Weilheim teurer (Symbolbild), © Felix Schlikis/Lobeca/IMAGO

Derzeit läuft die Grundinstandsetzung der ehemaligen Berufsschule Weilheim, die von der FOS/BOS genutzt werden soll. Die Ausschreibungen ergaben günstigere Ergebnisse, als man eingeplant hatte.

Weilheim – Mittlerweile seien 85 Prozent des Auftragsvolumens vergeben, so der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landratsamtes, Philipp Rehm. Die Vergaben seien „durchweg positiv“ verlaufen. Noch besser: Die Sicherheitsreserve von 10 bis 20 Prozent der Baukosten, die man nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre vorsorglich eingeplant hat, wird aller Voraussicht nach nicht benötigt. Am Ende liege man derzeit sogar rund 60 000 Euro unter der Plansumme, so Rehm im Kreis- und Schulausschuss. Dass man ein bisschen Reserve habe, sei aber gar nicht schlecht: „Das ist ein altes Gebäude, da kommt immer noch was.“

Es war an Kreiskämmerer Norbert Merk, Wasser in den Wein zu gießen. Denn so mancher Kreisrat rechnete insgeheim vielleicht schon damit, was man mit den eingesparten Beträgen alles anfangen könnte. „Was wir bei der FOS/BOS einsparen, werden wir höchstwahrscheinlich bei der Sanierung der Realschule in Weilheim mehr brauchen“, so Merk. Dort habe man Leitungen im Fundamentbereich gefunden. „Keine Ahnung, warum die da liegen – früher wurde offensichtlich anders gebaut“, so der Herr der Finanzen des Landkreises.

Fördermittelantrag für Mehrkosten bei Realschulsanierung

Er rechnet vorsichtig mit Mehrkosten von 600 000 bis 700 000 Euro für die Realschulsanierung. „Wir haben einen Fördermittelantrag für die zusätzlichen Kosten gestellt. Dennoch wird ein Teil davon beim Landkreis hängenbleiben“, so Merk.

Derweil laufen die Arbeiten an der ehemaligen Berufsschule weiter. Die Schadstoffsanierung habe wie geplant in den Osterferien begonnen, nun seien die anderen Gewerke an der Reihe, so der Chef der Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Philipp Rehm.

Umfangreiche Investitionen in das Schulgebäude

Im vergangenen Jahr hatte der Kreistag beschlossen, dass man mehr an der ehemaligen Berufsschule saniert, als unbedingt nötig wäre. Denn für die Minimalvariante hätte es keinerlei Fördermittel vom Land gegeben. Dadurch, dass gleich noch die Sanitäranlagen modernisiert werden – die es ohne Zweifel nötig haben – kam man auf mehr als 25 Prozent des Gesamtvolumens einer Generalsanierung des Gebäudes. Und damit in den Genuss eines Zuschusses vom Land, der dafür sorgt, dass man am Ende mehr baut und weniger bezahlt.

In der Realschule in Weilheim werden momentan rund drei Millionen Euro investiert – unter anderem in die Erneuerung der Dachhaut im südlichen Abschnitt des Gebäudes..