Wie kommt Weilheim zu einem neuen Hallenbad? Stadt hofft auf Investoren

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Ein paar Jahre sollte es noch halten, das jetzige Hallenbad in Weilheim, das der Landkreis betreibt. Wie dann ein eigenes realisierbar wäre, lässt die Stadt jetzt prüfen. © Ruder

Die Stadtwerke prüfen jetzt offiziell, ob ein neues Hallenbad in Weilheim realisierbar ist. Der Stadtrat hat einstimmig den Auftrag dafür erteilt. Klar ist: Für einen Neubau bräuchte es weitere Investoren – möglichst auch aus der Nachbarschaft.

Weilheim – Dass die Kreisstadt irgendwann ohne Hallenbad dasteht, das mag sich keiner der Weilheimer Kommunalpolitiker vorstellen. Zwar wurden in der Mai-Sitzung des Stadtrates durchaus unterschiedliche Ansichten, manche Zweifel und viele Fragezeichen deutlich, was den möglichen Bau eines eigenen Schwimmbads betrifft. Doch reihum begrüßten die Räte die Initiative von Stadtwerke-Chef Peter Müller in diese Richtung – und betonten, dass Weilheim auch in Zukunft ein Hallenbad brauche. Hintergrund dafür: Das jetzige Bad wird allenfalls noch ein paar Jahre nutzbar sein, und der Landkreis wird kein neues bauen, sondern sich von der Trägerschaft verabschieden. Und das unabhängig von der unlängst aufgekommenen, für viel Wirbel sorgenden Idee, das Bad könnte zugunsten einer neuen Dreifachturnhalle abgerissen werden.

Mahnende Worte vom Stadtkämmerer

Weilheims Stadtkämmerer Christoph Scharf richtete erst mal mahnende Worte an den Stadtrat. Er wolle „kein Spaßverderber sein“, doch müsse klar sein: „Am Ende zahlt die Zeche die Stadt.“ Deshalb gelte es, „ein wirklich gutes Konzept zu entwickeln, das uns nicht die Luft abschnürt und das auch die Kommunalaufsicht mitgeht“. Stadtwerke-Geschäftsführer Müller will seinen Vorschlag dafür als „eine Möglichkeit“ verstanden wissen, wie Weilheim zu einem eigenen Bad kommen könnte (wir berichteten). Für dieses solle die Stadt „keine höheren Kosten haben als für das bestehende“ – das sind rund 500.000 Euro pro Jahr.

Weitere Investoren und Sponsoren nötig

Auf 30 Jahre müsste die Stadt Weilheim diese jährliche Summe zusagen, erläuterte Müller sein Konzept. Und zwar für eine neu zu gründende Besitzgesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke. Für den Betrieb des Bads solle dann eine weitere Gesellschaft gegründet werden, die sich aus verschiedenen Erlösen selbst tragen müsse.

Bei geschätzten Baukosten von 20 bis 30 Millionen Euro würde der Beitrag der Stadt für die Besitzgesellschaft allerdings noch nicht reichen. Es wären also weitere Investoren und Sponsoren nötig. „Wie realistisch ist es, dass sich andere, kleinere Kommunen in der Umgebung daran beteiligen?“, wollte Grünen-Sprecher Manuel Neulinger wissen. „Wir probieren’s“, antwortete Müller, man sei auch bereits mit verschiedenen Kommunen im Gespräch – wobei die Idee aber bisher „verhalten“ aufgenommen worden sei.

Pro Hallenbad: Unterschriften von 1000 Weilheimern überreicht

Wie bereits bei der Vorberatung im Hauptausschuss, kam das Grobkonzept der Stadtwerke – das in einigen Wochen dann konkretisiert und verfeinert vorliegen soll –auch im Stadtrat gut an. Quer durch die Fraktionen wurde die Initiative begrüßt und betont, dass Weilheim auch in Zukunft ein Hallenbad brauche. Laut 2. Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU) wurden den drei Bürgermeistern just am Sitzungstag Unterschriften von 1000 Weilheimern überreicht, „denen das Hallenbad am Herzen liegt“. Die Debatte zeige, dass es auch dem Stadtrat am Herzen liege, sagte Flock. Und sie fügte an: Bei den Stadtwerken sei das Thema „in den richtigen Händen“.

Lesen Sie auch: Französische Woche erst wieder 2023 - Grund ist auch Personalmangel

ÖDP-Vertreter Gerd Ratter formulierte bereits „Voraussetzungen“, die ein neues Hallenbad nach Ansicht seiner Gruppierung erfüllen müsse: Es solle für Schüler gut erreichbar sein, dürfe nur wenig Flächenversiegelung mit sich bringen und „keine zusätzlichen Autos aus München anziehen“. Weilheim solle damit „nicht in Konkurrenz zu Schongau und Penzberg treten“. Ein „reines Sportbad“ wäre jedoch defizitär, meinte dazu Bürgermeister Markus Loth (BfW): „Die Betriebskosten sind damit nicht zu decken.“ Susann Enders (FW) kommentierte die ÖDP-Forderungen mit dem Hinweis, man dürfe bei den Überlegungen zu einem neuen Schwimmbad – das Weilheim unbedingt brauche – „kein Wolkenkuckucksheim bauen“.

Die billigste Lösung wäre ein Badebus nach Penzberg. Die Frage ist, ob man das möchte.

„Ich möchte auch gerne so ein Schwimmbad haben“, sagte Rüdiger Imgart (AfD) –„aber die Zeiten ändern sich“, so sein Hinweis: „Peiting hat ein Schwimmbad, aber sperrt mangels Personal nicht auf.“ Die Zukunft, über die man sich gerade Gedanken mache, sei „kaum zu überblicken“. Zu den finanziellen Befürchtungen, die geäußert wurden, bemerkte Stadtwerke-Geschäftsführer Müller: „Die billigste Lösung wäre ein Badebus nach Penzberg. Die Frage ist, ob man das möchte.“

Viele weitere Millionenprojekte für die Stadt

Der Prüf-Auftrag an das Kommunalunternehmen, so war sich der Stadtrat letztlich einig, sei jedenfalls die richtige Vorgehensweise. Das sah auch Kulturreferentin Ragnhild Thieler (BfW) so. Mit Blick auf die aufgeschobene Sanierung des Stadtmuseums mahnte sie ihre Ratskollegen – die in dieser Sitzung auch schon über die teure Stadthallensanierung diskutiert hatten – jedoch: „Weilheim braucht ein Schwimmbad, Weilheim braucht eine Stadthalle, aber Weilheim braucht auch ein Museum. Vergessen Sie das bitte nicht.“